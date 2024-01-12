София Панкратова - лучший «Молодой педагог»

Участниками конкурса стали молодые специалисты Гатчинского района, педагогический стаж которых не превысил трех лет.

Задачи конкурса - выявление и поддержка талантливых молодых учителей, формирование профессиональной компетентности и повышение мотивации профессиональной деятельности, а также создание условий для самовыражения творческой и профессиональной индивидуальности и личностного потенциала молодых педагогов.

Для участников конкурса было подготовлено три конкурсных испытания. Они представляли «Медиавизитку», презентацию из опыта работы «У меня это хорошо получается» и провели учебное занятие по предмету. По их результатам жюри определило победителя и призеров.

Первое место в конкурсе заняла София Панкратова, тренер по физической культуре детского сада № 51. О себе она рассказывает: «Выросла в многодетной семье, окончила медицинский и физкультурный университеты, сейчас являюсь студенткой академии PROздоровье, получаю образование нутрициолога. Несколько лет работала в сфере фитнеса». Жизненное кредо победителя: «Наше здоровье - только наша ответственность».

Второе место заняла Анна Вилкова, учитель начальных классов Гатчинского лицея № 3.

Третье место - Ирина Кузьмина, учитель химии Гатчинской школы №9 и Мария Бартошевич, учитель-логопед Вырицкой школы №1.

Победители муниципального этапа смотра-конкурса профессионального мастерства «Педагогическое мастерство без границ» направляются для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса.