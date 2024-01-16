Дороги Ленобласти стали безопаснее
По итогам 2023 года на дорожной сети Ленинградской области зафиксировано снижение числа аварий 8% по сравнению с 2022 годом. Число погибших в ДТП, по данным Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, уменьшилось на 7%.
«Ленинградская область достигла показателей, установленных по этому направлению нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В том числе и по снижению смертности в результате ДТП. В нынешнем году на региональных трассах будет продолжаться ликвидация аварийно-опасных участков, обновление разметки и устранение мест концентрации ДТП», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.
В прошлом году на дорогах Ленобласти впервые появилась особая структурная разметка, гул при наезде колесом на которую призван сигнализировать водителю о близости встречной полосы. Кроме того, было поставлено почти 4,5 тыс. дорожных знаков, установлено 20 штук мигающих светофоров, 10 пешеходных переходов с автономным освещением, нанесено почти 3 тысячи квадратных метров шумовой разметки, поставлено 37 комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и многое другое.
В ТОП-6 основных причин аварий на дорогах Ленобласти вошли (в порядке убывания):
— выезд на встречную полосу;
— нарушение правил проезда перекрестков;
— неправильный выбор дистанции;
— нарушение правил проезда пешеходных переходов;
— несоответствие скорости конкретным условиям;
— нарушение правил обгона.