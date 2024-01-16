Дороги Ленобласти стали безопаснее

«Ленинградская область достигла показателей, установленных по этому направлению нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В том числе и по снижению смертности в результате ДТП. В нынешнем году на региональных трассах будет продолжаться ликвидация аварийно-опасных участков, обновление разметки и устранение мест концентрации ДТП», — пояснил глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов.

В прошлом году на дорогах Ленобласти впервые появилась особая структурная разметка, гул при наезде колесом на которую призван сигнализировать водителю о близости встречной полосы. Кроме того, было поставлено почти 4,5 тыс. дорожных знаков, установлено 20 штук мигающих светофоров, 10 пешеходных переходов с автономным освещением, нанесено почти 3 тысячи квадратных метров шумовой разметки, поставлено 37 комплексов фотовидеофиксации нарушений скоростного режима и многое другое.

В ТОП-6 основных причин аварий на дорогах Ленобласти вошли (в порядке убывания):

— выезд на встречную полосу;

— нарушение правил проезда перекрестков;

— неправильный выбор дистанции;

— нарушение правил проезда пешеходных переходов;

— несоответствие скорости конкретным условиям;

— нарушение правил обгона.