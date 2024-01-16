«Надежда» попалась

14 октября в Вырицкий отдел полиции обратилась 85-летняя жительница Вырицы, которую обманули мошенники. Днем ей позвонили на домашний телефон, и женский голос представился её дочерью. Эта «дочь» сообщила, что стала виновницей аварии с пострадавшими, и чтобы в отношении неё не возбудили уголовное дело, надо дать взятку – 1 млн 300 тысяч рублей.

Потом «дочь» заявила, что находится в тяжелом состоянии в больнице, поэтому дальнейший разговор будет вести мужчина по имени Владимир.

Это Владимир проинструктировал пенсионерку. Ей следовало собрать все имеющиеся в наличии денежные средства и передать их женщине по имени Надежда. Через некоторое время подъехала эта «Надежда», которой потерпевшая отдала деньги в сумме порядка миллиона рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в начале января в совершении данного преступления была полностью изобличена уроженка города Норильска – 30-летняя Мария Н., проживающая в Петербурге, не трудоустроенная, ранее судимая. Гражданка Н. арестована. Ведется следствие.