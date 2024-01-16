Спортивные организации региона окажут содействие избирательным комиссиям в ходе выборов Президента России

В мероприятии приняли участие председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских, председатель совета Федерации школьного спорта Ленинградской области Вячеслав Комаров, представители ряда спортивных федераций 47 региона, в том числе федераций бокса, самбо, горнолыжного спорта, баскетбола, фигурного катания, регби, самбо, кикбоксинга, других спортивных организаций Ленинградской области.

По словам главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского практика взаимодействия Леноблизбиркома и спортивных федераций по информированию граждан о выборах была успешно опробована еще несколько лет назад, но не была оформлена в виде соглашения.

«Мы будем проводить информирование избирателей о выборах главы государства, в том числе, в такой нестандартной и интересной форме – при активном участии и содействии всех, кто вовлечен в спортивную жизнь 47 региона, а таких в Ленинградской области, по нашим подсчетам, – около 200 тысяч человек. Так, например, Федерация школьного спорта объединяет более 360 спортивных клубов, куда входят десятки тысяч людей. Также в регионе насчитывается 81 спортивная федерация, 23 студенческих спортивных клуба. Уверен, что такая форма работы положительно скажется на электоральной активности избирателей 47 региона», - рассказал о планах Леноблизбиркома Михаил Лебединский. Он подчеркнул, что спортивная общественность транслирует свою активную гражданскую позицию во внешнюю среду и положительно влияет на отношение граждан к участию в выборах.

Вячеслав Комаров, председатель совета Федерации школьного спорта, подчеркнул, что спортивные организации с готовностью откликнулись на инициативу Леноблизбиркома: «Когда дело касается важных общественных поручений, спортсмены всегда показывают высокую гражданскую ответственность, никогда не стоят в стороне, и стараются внести свою лепту в развитие нашей страны».

По его словам, информационно-разъяснительные материалы Леноблизбиркома о выборах Президента России (плакаты, ролики и т.д.) будут размещаться на спортивных объектах региона, на сайтах и в социальных сетях спортивных организаций, на собрания спортивных организаций будут приглашаться представители избирательных комиссий.