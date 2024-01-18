Маргарита Жиляева - «Воспитатель года»
В Гатчинском районе подведены итоги муниципального смотра-конкурса профессионального мастерства «Педагогическое мастерство без границ» в номинации «Воспитатель года».
Рубрики: Образование
По итогам конкурсных состязаний победителем стала воспитатель детского сада №24 Маргарита Жиляева.
Лауреат II степени - воспитатель детского сада №12 Евгения Козырева.
Лауреат III степени - инструктор по физической культуре детского сада №24 Анна Смирнова.
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