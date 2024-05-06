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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.05.2024 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы.

 

07.05.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Вохоново.

 

07.05.2024 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Белогорка, пром.база института, метеостанция.

 

07.05.2024 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

п. Новинка,

д. Новинка,

д. Озерешно,

д. Ольховец,

п. Чаща,

д. Чаща,

д. Нестерково,

д. Тарасино,

п. Дальний,

д. Воцко,

д. Кремено,

тер. СНТ Природа.