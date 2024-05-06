Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 мая
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.05.2024 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы.
07.05.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Вохоново.
07.05.2024 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка, пром.база института, метеостанция.
07.05.2024 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
п. Новинка,
д. Новинка,
д. Озерешно,
д. Ольховец,
п. Чаща,
д. Чаща,
д. Нестерково,
д. Тарасино,
п. Дальний,
д. Воцко,
д. Кремено,
тер. СНТ Природа.
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