Совещание по ситуации на полигоне «Новый Свет – Эко»
Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин провел совещание по работе полигона «Новый Свет-Эко». Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Госэконадзор Ленобласти представили результаты контрольных мероприятий за деятельностью полигона.
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Все участники совещания согласились с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим о том, что запахи свалочных масс причиняют дискомфорт жителям Гатчины и ближайших населенных пунктов.
Комитет по обращению с отходами представил информацию о готовности перераспределить потоки ТКО с полигона «Новый Свет» на новые комплексы переработки отходов по мере их ввода в эксплуатацию.
По результатам совещания руководству полигона поручено до 1 февраля представить детальный план мероприятий по нейтрализации запахов за пределами промплощадки, включая обеспечение работы системы дегазации в полном объеме.
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