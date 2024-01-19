Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Совещание по ситуации на полигоне «Новый Свет – Эко»

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин провел совещание по работе полигона «Новый Свет-Эко». Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Госэконадзор Ленобласти представили результаты контрольных мероприятий за деятельностью полигона.

Рубрики:  Общество

Все участники совещания согласились с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим о том, что запахи свалочных масс причиняют дискомфорт жителям Гатчины и ближайших населенных пунктов.

Комитет по обращению с отходами представил информацию о готовности перераспределить потоки ТКО с полигона «Новый Свет» на новые комплексы переработки отходов по мере их ввода в эксплуатацию.

По результатам совещания руководству полигона поручено до 1 февраля представить детальный план мероприятий по нейтрализации запахов за пределами промплощадки, включая обеспечение работы системы дегазации в полном объеме.