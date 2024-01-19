Совещание по ситуации на полигоне «Новый Свет – Эко»

Все участники совещания согласились с главой администрации Гатчинского района Людмилой Нещадим о том, что запахи свалочных масс причиняют дискомфорт жителям Гатчины и ближайших населенных пунктов.

Комитет по обращению с отходами представил информацию о готовности перераспределить потоки ТКО с полигона «Новый Свет» на новые комплексы переработки отходов по мере их ввода в эксплуатацию.

По результатам совещания руководству полигона поручено до 1 февраля представить детальный план мероприятий по нейтрализации запахов за пределами промплощадки, включая обеспечение работы системы дегазации в полном объеме.