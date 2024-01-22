Леноблизбирком начинает аккредитацию представителей СМИ на выборы Президента России 15, 16 и 17 марта

Аккредитация будет проводиться в соответствии с Порядком аккредитации представителей СМИ на выборах Президента Российской Федерации, голосование на которых состоится 15, 16 и 17 марта 2024 года, для присутствия в течение всего периода голосования в помещениях для голосования и при установлении итогов голосования, определении результатов выборов, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссией Российской Федерации № 150/1183-8 от 17 января 2024 года.

Избирательной комиссией Ленинградской области документы на аккредитацию представителей СМИ принимаются с 22 января по 11 марта 2024 года по рабочим дням с 9 до 18 часов. Леноблизбирком в указанные сроки принимает заявки на аккредитацию представителей СМИ, зарегистрированных для распространения на территории двух и более субъектов Российской Федерации, на территории только Ленинградской области или территории муниципального образования.

Для аккредитации представителей средств массовой информации подаются:

- заявка на аккредитацию, подписанная главным редактором, представляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного образа (скана), а также в машиночитаемом виде в формате MS Excel;

Форма заявки, установленная в приложении 1 вышеуказанного постановления ЦИК России, размещена в подразделе «Аккредитация СМИ» (под баннером «Выборы Президента России») на сайте Леноблизбиркома. Также см. прикрепленный файл.

- электронный файл цифровой фотографии каждого из аккредитуемых представителей СМИ;

- заверенная главным редактором копия свидетельства о регистрации СМИ или копия выписки из реестра зарегистрированных средств массовой информации, выданная федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять регистрацию средств массовой информации, или его территориальным органом (для зарегистрированного средства массовой информации).

Указанные документы в соответствующие сроки подаются непосредственно в Избирательную комиссию Ленинградской области (197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 4 лит.А, каб. 108).

В случае невозможности подать заявку непосредственно в Леноблизбирком, вышеуказанные документы могут быть поданы в соответствующие сроки в электронном виде посредством письма на адрес электронной почты akkredit47@mail.ru.

Подача главным редактором вышеуказанных документов является подтверждением того, что все указанные в заявке лица отвечают требованиям избирательного законодательства, согласно которым на избирательные участки направляются представители средств массовой информации, работающие в редакциях средств массовой информации на основании заключенного не менее чем за два месяца до дня официального опубликования решения о назначении выборов, трудового договора.

Ответственность за достоверность предоставляемых сведений о представителе средства массовой информации, а также за соблюдение положений Федерального закона о персональных данных несет главный редактор. Избирательные комиссии вправе во взаимодействии с соответствующими органами, учреждениями и организациями проводить проверку достоверности представленных главным редактором сведений.

Аккредитационные удостоверения выдаются не позднее чем через 20 дней после приема заявки, но не позднее 13 марта 2024 года. Аккредитационное удостоверение действительно при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, либо редакционного удостоверения (иного документа, удостоверяющего личность и полномочия журналиста).