Продукции областных производителей — федеральные перспективы

Расширить рынки сбыта, увеличить продажи, выйти на федеральный уровень и получить всероссийскую известность могут средние предприятия и индивидуальные предприниматели Ленинградской области, которые примут участие в конкурсе брендов «Знай наших». О запуске второго сезона конкурса объявили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

«Ленинградская область должна быть достойно представлена на всероссийском конкурсе. Это уникальная возможность заявить не только о своей продукции, но и о регионе в целом. Это будет способствовать увеличению выпуска товаров, произведенных в Ленобласти. Власти региона крайне заинтересованы в развитии уникальных местных брендов, поэтому в 2023 году принята программа, которая включает комплекс мероприятий, направленных на поддержку, популяризацию и продвижение региональных брендов. Среди них и помощь в участии в выставках, и консультации по продвижению, и оказание финансовой поддержки, и многое другое», — сказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай на совещании по поддержке местных брендов.

Напоминаем, участвовать в конкурсе могут средние компании, зарегистрированные в России, уровень локализации должен быть не менее 30%. Обязательное условие участия в конкурсе — наличие торгового знака на продукцию, наличие карточки на маркетплейсах, сертификаты безопасности. С регистрацией торгового знака помогает региональный Центр инжиниринга Ленобласти.

Победившие компании получат поддержку в продвижении на маркетплейсах и в медиа, возможность пройти обучающие программы, уникальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-ассоциациях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также гранты.

Задача продвигать продукцию местных брендов была поставлена президентом России Владимиром Путиным.