Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 января 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.01.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
24.01.2024 с 10:00 до 16:00
Елизаветинское СП:
д. Шпаньково.
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