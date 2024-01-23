Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 24 января

19 января – великий двунадесятый праздник: Крещение Господне или Богоявление, который отмечает Русская православная церковь. В этот день верующие вспоминают, как перед выходом на проповедь Евангелия Иисус Христос принял крещение от святого пророка Иоанна Предтечи в реке Иордан, и в этот момент людям явилась Пресвятая Троица: Бог-Отец – в виде гласа с небес, Бог-Дух Святой – в виде голубя и Бог-Сын – Иисус Христос. Поэтому – Богоявление…