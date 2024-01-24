Кредиторов возьмут под контроль

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов помогает гражданам получить задолженности по зарплате или алиментам, а также следит за соблюдением закона со стороны коллекторов и кредиторов.

Миллиард – в казну страны

Более 1 миллиона оконченных исполнительных производств и 10,8 миллиардов рублей взысканной задолженности – всё это итоги работы Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области в 2023 году. В результате в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено более 1,7 миллиарда рублей.

– Как и прежде, предметом особого внимания являлось исполнение социально значимых категорий исполнительных документов, связанных с обеспечением прав детей на получение алиментов и восстановлением законных интересов граждан, в том числе на получение заработной платы, – уточняет руководитель УФССП России по Ленинградской области – главный судебный пристав Ленинградской области Александр Мосеенков.

За год судебные приставы смогли вернуть свыше 12,3 млн рублей задолженности по заработной плате. А ещё – взыскать порядка 1,1 млрд рублей на содержание несовершеннолетних детей, что на 412 млн рублей больше, чем годом ранее.

В работе по взысканию алиментов ставка делается на комплекс мер, направленных на побуждение ленинградцев к исполнению обязанностей. Нетрудоустроенным должникам выдаются направления в Центр занятости населения Ленинградской области.

На страже порядка

УФССП является неотъемлемой частью правоохранительной системы России. В Управлении организован контроль за исполнением исполнительных документов о возмещении ущерба от преступлений. За прошедший год по этому направлению взыскано 85,3 миллионов рублей. Ещё 11,3 миллиона удалось взыскать по штрафам за коррупционные преступления.

Силовым блоком ведомства обеспечена охрана зданий всех судов Ленинградской области и выполнено более 28 тысяч заявок на обеспечение безопасности судей, заседателей, а также судебных приставов-исполнителей при исполнении.

При осуществлении пропускного режима в зданиях судов выявлено 3 368 предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих: от электрошокеров до газового оружия. Благодаря грамотным действиям судебных приставов граждане с опасными предметами в здания судов не допускались.

Под особым контролем

Именно УФССП осуществляет надзор за работой профессиональных взыскателей и кредиторов. Только за 2023 год на действия кредиторов и коллекторов ленинградцы пожаловались 439 раз: в 68 случаях обращения признаны обоснованными. С 1 февраля 2024 года УФССП будет также контролировать деятельность банков и микрофинансовых организаций.

– Важно помнить, что кредитор или его представитель может взаимодействовать с должником только путем личных встреч и телефонных переговоров, а также с помощью текстовых сообщений, передаваемых как с помощью телефонной, так и почтовой связи, – отмечает Александр Мосеенков.

Все взаимодействия строго ограничены по времени: в рабочие дни – с 8:00 до 22:00 часов, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00 часов. Встречаться с должником коллектор может только один раз в неделю, звонить по телефону – раз в день, дважды в неделю. Писать сообщения – до двух раз в день и до четырех раз в неделю.

«Общаться» с членами семьи, друзьями, соседями или коллегами взыскатели могут при письменном согласии должника и этих лиц. Взыскателям категорически запрещено применять физическую силу, портить имущество и как-либо угрожать должнику. Нельзя вводить граждан в заблуждение по поводу размера долга, статуса задолженности, грозить уголовной или административной ответственностью; распространять конфиденциальную информацию. После внесения дополнений в УК РФ, за нарушения при взыскании задолженности взыскателям может грозить штраф до 500 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 10 лет.

– В то же время нужно помнить, что закон не освобождает должников от исполнения обязательств, поэтому сами по себе требования кредиторов и лиц, действующих от их имени, предъявленные в рамках закона, вполне правомерны, – резюмирует Александр Мосеенков.

Сообщать о неправомерных действиях профессиональных взыскателей необходимо судебным приставам – по почте или через сервис «Интернет-приёмная» на официальном сайте ведомства www.r47.fssp.gov.ru. Для получения подробной информации можно связаться со специалистами Управления по телефонам 8(812) 630 35 03, 630 35 05.

Как узнать о наличии задолженности?

На официальном сайте УФССП России по Ленинградской области размещён электронный сервис «Банк данных исполнительных производств» (www.r47.fssp.gov.ru), который после заполнения короткой формы предоставит данные о долге. Узнать о наличии долга можно и в Личном кабинете на портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru). Кроме того, сведения о наличии или отсутствии возбуждённых исполнительных производств, а также о сумме задолженности можно получить в МФЦ на территории любого района Ленобласти.

Для решения оперативных вопросов функционирует Единый номер группы телефонного обслуживания: 8-812-630-35-36. Время работы: понедельник-пятница

с 09-00 до 18-00 часов. Помочь решить вопросы может и голосовой бот «Полина» по номеру 8 800 303 00 00.