Жители Гатчинского района активно выбирают места для благоустройства

«Сейчас ленинградцы выбирают, какие пространства в небольших населенных пунктах станут удобнее и красивее. Активнее всего голосуют жители Новосветского, Сиверского, Веревского, Большеврудского и Войсковицкого поселений. Минимальную активность пока показывают в Усть-Лужском, Лаголовском, Серебрянском, Виллозском и Рождественском поселениях. Выбор можно сделать до 16 февраля. После завершения голосования наши архитекторы и дизайнеры встретятся с ними, чтобы обсудить пожелания, идеи, проекты и найти оптимальное сочетание, локализовать виды активностей, соединив их в гармоничнее пространство. Понятно, что детям нужны площадки, молодежи — места для активностей и спорта, старшему поколению — пространства для прогулок с лавочками и беседками. Победившие территории после подготовки проектов и отбора будут благоустроены в 2025 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным», — рассказал о промежуточных итогах голосования председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Отдать свои голоса жители 98 населенных пунктов численностью от 1000 до 10000 человек смогут на портале вМесте47.рф с 16 января по 16 февраля 2024 года. Платформу вМесте47.рф разработал и курирует областной Центр компетенций.

Всего за время реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Ленобласти с 2017 по 2023 год благоустроенно 947 пространств: 549 парков, бульваров, набережных, аллей, площадей и 398 дворов. На 2024 год запланировано благоустройство 152 пространств: 126 общественных территорий и 26 дворов.