Ленобласть поддерживает жителей при догазификации

«Реализация программы догазификации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, — одна из важнейших задач в нашем регионе. До границ земельного участка жителей сети проводят бесплатно, на работы внутри дома и участка правительством Ленинградской области установлены субсидии. Максимальный размер на один дом составляет 300 тыс. рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 200 тыс. рублей – льготным категориям граждан, среди которых — пенсионеры, многодетные семьи, участники СВО и их семьи, 180 тыс. рублей — остальным собственникам домовладений. Эту работу на сегодняшнем федеральном штабе высоко оценил секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Также на штабе прозвучало предложение к регионам дать возможность использовать при догазификации материнский капитал. В Ленинградской области такая практика уже работает», — отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

В Ленинградской области подано более 33750 заявок на догазификацию, переведено в договоры более 32480 из них, сети доведены более чем до 23610 участков с домами жителей.

Заявки на догазификацию можно подать можно подать через портал Единого оператора газификации (connectgas.ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» (www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в Санкт-Петербурге и филиалах компании.