Семинар для руководителей избиркомов Ленобласти

Основной темой обсуждения в рамках семинара стала подготовительная работа к реализации на территории региона информационно-разъяснительного проекта «ИнформУИК». 17 февраля в Ленинградской области, как и по всей стране, стартует пилотный проект «ИнформУИК», в ходе которого будет осуществляться персональное адресное информирование избирателей методом поквартирного (подомового) обхода членами участковых избирательных комиссий.

Леноблизбиркомом изготовлены брендированные атрибуты члена избиркома - «обходчика», которые обязательны при выполнении подомового обхода, это: манишка и сумка с логотипом выборов, а также бейдж с указанием ФИО члена УИК и буклет с информацией о выборах.

Всего в поквартирном обходе избирателей, который пройдет с 17 февраля по 7 марта как по рабочим дням, так и в выходные, примут участие почти половина членов УИК Ленинградской области – 4 тысячи человек.