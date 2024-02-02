В санаторий – по электронному сертификату

Оформить сертификат на санаторно-курортное лечение могут трудоспособные граждане России с 18 лет до достижения пенсионного возраста, проживающие в Ленобласти, при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний, направляющиеся на санаторно-курортное лечение непосредственно после стационара или в течение 30 дней после выписки из стационара по решению врачебной комиссии медицинской организации.

К медицинским показаниям относятся заболевания центральной нервной системы, кровообращения и органов дыхания нетуберкулезного характера, соматические болезни (патология беременности).

Для оформления электронного социального сертификата на санаторно-курортное лечение нужно обратиться к своему лечащему врачу. Услуга бесплатная, доступна во всех медицинских бюджетных организациях Ленинградской области.

В 2023 году Ленобласть стала первым регионом России, который запустил подсистему «Санаторно-курортное лечение» Единой государственной информационной системы здравоохранения. В минувшем году в регионе было выдано 35 электронных социальных сертификатов на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан.