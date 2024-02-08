8 млн рублей налогов взыскано с предприятия в Ленинградской области

Исполнительный лист о взыскании задолженности поступил в Специализированное отделение судебных приставов по Ленинградской области ГМУ ФССП России.

Сотрудники ведомства, прибыв по юридическому адресу предприятия, никого не обнаружили. Фирму объявили в розыск и через непродолжительное время установили ее местонахождение.

Директору вручили требование о предоставлении имущества для составления акта описи и ареста. Не желая лишиться спецтехники, руководитель принял решение погасить долг.

Помимо основной выплаты с предприятия взыскан исполнительский сбор в размере 500 тыс. рублей.