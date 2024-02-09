Да будет газ!

- Каковы сейчас основные направления работы гатчинского филиала АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»?

- Гатчинский филиал областной газораспределительной организации занимается эксплуатацией газопроводов в Гатчинском районе, по которым природный газ подается потребителям в квартиры, индивидуальные дома, на предприятия и котельные. Это более 1800 км сетей.

Также филиал занимается техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Количество газифицированных квартир и домовладений на территории Гатчинского района составляет почти 80 тысяч, договоров техобслуживания заключено почти 55 тысяч.

В филиале имеется аварийно-диспетчерская служба, которая, реагируя на аварийные заявки, выполняет работы по предупреждению и локализации аварийных ситуаций.

Еще один важный вид нашей деятельности – газификация. С вступлением в силу постановления правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года дан старт масштабной догазификации. Гатчинским филиалом принято более 7200 заявок, заключено более 6950 договоров. Также за это время построено больше 300 км распределительных сетей в населенных пунктах Сиверский, Карташевская, Большие Колпаны, Меньково, Рождествено, Вырица, Тайцы и других. Таким образом, создана возможность подключения более 4000 домовладений.

- Гражданам предоставлена возможность газифицировать свой дом с привлечением субсидии. Жизнь наша дорожает. Как это скажется на дальнейшей газификации?

- В конце прошлого года в постановление правительства Ленинградской области были внесены изменения. Они позволят снизить общую стоимость работ по газификации.

Собственник дома не льготной категории теперь платит авансовый платеж за выполнение работ 5000 рублей (было 30000 руб.). Собственник дома льготной категории (за исключением ветеранов и/или инвалидов Великой Отечественной войны) - 1000 рублей (было 10000 руб.). А если собственник дома ветеран и/или инвалид Великой Отечественной войны, то он освобожден от уплаты авансового платежа.

Размер субсидии разный. Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны – 300 тысяч рублей, для других льготных категорий – 200 тысяч рублей. Собственники дома не льготной категории могут рассчитывать на субсидию в размере 180 тысяч рублей.

- Как филиал пережил январские морозы? С чем конкретно было связано прекращение газоснабжения домов?

- В период новогодних праздников вследствие резкого понижения температуры воздуха участились случаи прерывания газоснабжения жилых домов из-за отказа газорегулирующего оборудования, установленного в регуляторных пунктах на распределительных газопроводах и в частных домовладениях.

Причины остановок в основном связаны с крайне низкой температурой воздуха (-30 градусов и ниже), а также, в связи с этим, с резким повышением расхода газа. За 10 дней новогодних каникул было выполнено около 300 аварийных заявок, что в 4,5 раза больше, чем в среднем за зимнюю неделю.

Оборудование отключалось, его приходилось заново настраивать и выполнять повторный пуск газа в дома.

Например, в Вырице отключались регуляторные пункты, принадлежащие администрации поселения, вследствие чего останавливалось газоснабжение более 100 домов. Особенно сложная ситуация складывалась в домовладениях, где газовое отопление является единственным источником тепла. Поэтому, несмотря на отсутствие у администрации Вырицкого городского поселения договора с филиалом АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» на техническое обслуживание данного регуляторного пункта и газопроводов, специалисты филиала занимались восстановлением газоснабжения домов. Для этого к круглосуточным аварийным бригадам были привлечены до пяти дополнительных ремонтных бригад, укомплектованных специалистами других наших служб. Все необходимые меры были приняты - и газоснабжение восстановлено.

- Прокомментируйте ситуацию, произошедшую в праздники в доме №17 по ул. Чкалова, где несколько дней у людей не было газа. Будет ли наказан виновный?

- Видимо, длительные выходные побуждают людей чем-то заняться дома. Так, в самом начале праздничных выходных в Гатчине в домах по ул. Чкалова,17 и Солнечный пер., 4 жильцы решили самостоятельно поменять газовые водонагреватели и при подключении колонки перепутали газовый разъем с разъемом водяным. В итоге трое суток аварийные службы извлекали воду из газопроводов. Главная сложность заключалась в том, что вода в трубах замерзла.

В доме 4 по Солнечному переулку вода ушла в газопровод глубоко под землей. Пришлось на морозе откапывать подземную часть трубы и извлекать воду оттуда. Все это время в домах не было газа. Так из-за безответственности одних жильцов пострадали все соседи.

Поэтому хотелось бы в очередной раз обратить внимание абонентов: все работы по замене и ремонту газового оборудования должны выполняться только специалистами. Это залог и вашей безопасности, и безопасности ваших соседей.

Кстати, виновный из дома № 17 по ул. Чкалова заплатил за выполненные аварийными службами работы 55 тысяч рублей.

- С 1 сентября 2023 года в Ленинградской области единственной специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, является АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Кому нужно перезаключить договор?

- Ранее заключенные договоры на техобслуживание внутридомового газового оборудования домовладения действуют до их прекращения или расторжения, при условии договорных отношений с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

С иными специализированными организациями договоры на техобслуживание в многоквартирном доме внутридомового и внутриквартирного газового оборудования действовали до 1 января 2024 года, а затем утратили свою силу. Сейчас заключить договор с АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» не представляет никакого труда. В соответствии с изменениями российского законодательства, с 1 сентября 2023 года договоры на техобслуживание внутриквартирного оборудования являются публичными и их заключение возможно как в бумажном виде, так и путем принятия публичной оферты.

- Как заключить договор, не посещая офис, путем принятия публичной оферты?

- В платежную квитанцию за ноябрь были включены прочие услуги – «техобслуживание внутриквартирного газового оборудования – 5 рублей». Если вы оплатили квитанцию с пятью

рублями – значит, согласились на заключение договора и подписывать его в бумажном виде не обязательно. Но если кто-то хочет заключить договор в бумажном виде и лично у нас в офисе – пожалуйста, приходите к нам. Это тоже можно сделать.

- Как происходит оплата работ по техобслуживанию?

- Если иное не предусмотрено соглашением сторон, оплата работ по техобслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования должна производиться в виде ежемесячной абонентской платы в размере 1/12 от годовой стоимости технического обслуживания. Абонент вправе произвести оплату годовой стоимости технического обслуживания досрочно.

Учитывая изменения в законодательстве, стоимость работ по техническому обслуживанию за 2024 год будет включена в ежемесячные квитанции на плату за газ. Со стоимостью технического обслуживания газового оборудования можно ознакомиться на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

- Техническое обслуживание проводится один раз в год. Когда ждать специалистов, если человек живет, например, в Мызе-Ивановке?

- За трое суток до дня выполнения технического обслуживания около подъезда вывешивается объявление, рассылаются СМС-уведомления абонентам. Владелец частного домовладения получит только СМС-уведомление.

В случае необходимости согласовать другой день выполнения техобслуживания, надо позвонить в службу внутридомового газового обслуживания по телефону: 8 (81371) 9-42-96. У этой службы 12-часовой график работы – они могут приехать и в выходной день, и в вечернее время.

- Какие работы проводятся в рамках договора по техническому обслуживанию и ремонту?

- Объем выполняемых работ определен федеральным законодательством. Минимальный перечень работ и услуг включает 15 пунктов, из них четыре пункта – это визуальная проверка всех видов оборудования, также есть такие пункты, как проверка герметичности соединений и оборудования, проверка работоспособности и смазка отключающих устройств, разборка и смазка кранов бытового газоиспользующего оборудования, проверка работоспособности предохранительной арматуры, очистка горелок от загрязнений, выявление неисправностей бытового газоиспользующего оборудования и определение возможности его дальнейшей эксплуатации и так далее.

Все остальные работы по ремонту или замене газового оборудования выполняются за отдельную плату в соответствии с прейскурантом.

- Если пришла пора менять газовую колонку, куда обращаться? Долго ли ждать мастера?

- Для замены газового оборудования подавайте заявку в службу ВДГО по телефону: 8 (81371) 9-42-96. Такая заявка выполняется в течение трех суток. Также граждане имеют право обратиться для ремонта или замены газового оборудования в иные организации, перечень которых размещен на сайте Комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

- Какие вам сейчас требуются специалисты, чем вы их привлекаете?

- Мы ценим профессионализм и ответственность работников, стремимся обеспечить им комфортные и безопасные условия труда, отмечаем успехи материальными и нематериальными поощрениями, обеспечиваем медицинское обслуживание.

Также у нашего филиала есть возможность обучить профессии в Учебно-методическом центре организации вновь принятых на работу сотрудников. При участии профсоюзной организации реализуются меры социальной поддержки работников и пенсионеров общества: компенсация санаторно-курортного лечения, летнего отдыха для детей сотрудников, занятий в спортивных учреждениях, материальная помощь.

По данным на декабрь 2023 года в филиале работает более 210 человек. И мы продолжаем набор персонала. Большинство вакансий – это слесари по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов и слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, что непосредственно связано с основным направлением деятельности организации.

С начала этого года в филиале АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в городе Гатчине введено новое подразделение – строительно-монтажный участок. В связи с расширением штата появились и новые вакансии – это сварщики на машинах контактной (прессовой) сварки, электрогазосварщики, монтажники наружных трубопроводов, техники, мастера участка и инженеры. Также приглашаем инженеров в производственно-технический отдел.

- Планируются ли какие-то нововведения для улучшения качества обслуживания потребителей газа?

- Наши основные планы развития определены в интересах потребителей газа – это ежегодная программа реконструкции и техперевооружения газового хозяйства Гатчинского района, которая включает замену линейных участков газопроводов и запорной арматуры, замену пунктов редуцирования газа и станций электрохимической защиты газопроводов. Эти мероприятия проводятся для повышения надежности и обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения.

Для удобства и улучшения качества обслуживания потребителей в 2022 году открыт клиентский центр, который работает по принципу «единого окна». Он расположен непосредственно в офисном здании филиала по адресу: Гатчины, ул. Лейтенанта Шмидта, д.16. Режим работы: понедельник, вторник, четверг - с 9 до 18 часов, среда - с 9 до 20 часов, пятница - с 9 до 17 часов. Без перерыва на обед. Суббота, воскресенье - выходной. Телефон: 8(81371) 2-08-11.

Центр помогает жителям Гатчинского района в упрощении и минимизации взаимодействия с различными подразделениями и создает комфортные условия для оформления и получения необходимых документов, а также получения полного комплекса работ и услуг, оказываемых АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Сегодня в клиентском центре можно проконсультироваться по процессу газификации, подать заявку и заключить договор на догазификацию, на технологическое присоединение, заключить (перезаключить) договор на техобслуживание. Здесь же можно подать заявку на газификацию индивидуальных домовладений в рамках постановления правительства Ленинградской области от 30 августа 2013 года с привлечением субсидий из областного бюджета.

Прием посетителей клиентского центра ведется в порядке электронной очереди, работает четыре окна. Для удобства граждан установлен банкомат для оплаты.

Беседовала Татьяна Можаева