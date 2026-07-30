Пожар на складах Вайлдберриз затронул предпринимателей Ленобласти

Как отметил глава региона Александр Дрозденко, сумма ущерба у предпринимателей значительная. И регион намерен оказать поддержать производителей.

«Компания со своей стороны принимает меры, старается помогать — это правильно. Но и мы как регион своих производителей не бросим.

Первое. Слышим все обращения. Обещаю: подставим плечо. Дадим льготный заём на пополнение оборотных средств, чтобы люди не выбивались из предпринимательского ритма и могли оперативно восстановить товарные позиции.

Второе. Экономическому блоку дал поручение организовать уже со следующей недели работу регионального штаба по координации пострадавших предпринимателей, маркетплейса и региона. С горячей линией. Чтобы каждый понимал, куда обращаться и какие шаги предпринимать.

Третье. Поручаю экономическому блоку проработать дополнительные меры поддержки — на тот случай, если льготного займа на оборотку окажется недостаточно для полноценного восстановления. Ситуация нештатная, будем действовать гибко.

Держу вопрос на личном контроле», - написал губернатор в своем канале в МАХ.