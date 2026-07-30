В Новом Свете – новая детская площадка

Как только была перерезана символическая ленточка, площадка наполнилась детскими играми и смехом.

Благоустройство общественного пространства в поселке Новый Свет было проведено в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Выбор места расположения игровой площадки не случаен: именно за эту территорию активно проголосовали жители.

- Всё, что мы строим, - это во многом благодаря активной гражданской позиции жителей. Именно они выбирают и голосуют. Наше территориальное управление по количеству голосов вошло в десятку первых среди всех поселений и районов Ленинградской области, – сказала на открытии глава Новосветского территориального управления Елена Огнева. - Данный проект был реализован на средства федерального, регионального и местного бюджетов.

Праздник в зеленом сквере с игровой площадкой был многолюдным. Елена Огнева, обращаясь к родителям и детям, призвала беречь игровое оборудование, красоту и чистоту.

- Уважаемые родители, проговаривайте детям, как пользоваться игровым оборудованием. Это очень важно, чтобы сохранить игровую площадку надолго. Дорогие ребята, это всё построено для вас. Будьте бережливыми! - сказала Елена Огнева.

Общую радость разделил председатель комитета строительства и градостроительного развития территорий администрации Гатчинского округа Александр Степанов.

- В Гатчинском округе программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется порядка девяти лет. За это время на ее реализацию было направлено 1,5 мрлд рублей. Общественное пространство в поселке Новый Свет - первое пространство, которое открывается по этой программе в 2026 году в Гатчинском округе. Пусть оно станет для вас настоящим местом притяжения, местом спокойствия, семейных прогулок и романтических встреч, - пожелал Александр Степанов.

На открытие собралось много детворы разного возраста. Для них провели веселую игровую программу на летнюю тему. Малыши обнимались с «пчелкой», собирали «ягоды», «варили варенье» и запоминали правила поведения на общественной территории.

Татьяна Можаева