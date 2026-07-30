В Гатчине открылся новый Центр урогинекологии

Особенно важно то, что новое хирургическое оборудование Центра позволяет опытным специалистам больницы выполнять вмешательства малоинвазивно - даже в сложных случаях операции проводятся максимально щадяще. Уже прооперированы две пациентки. Об этом рассказали на канале Гатчинской КМБ в МАХ.

Кирилл Юрьевич поделился подробностями по каждой операции.

В первом случае у пациентки была диагностирована миома размерами более 10 сантиметров. Удаление проходило лапароскопическим методом, несмотря на большой размер образования.

Второй случай оказался даже более сложным. У молодой пациентки, планирующей беременность, был диагностирован сложный перешеечный узел миомы размером 5 сантиметров, расположенный на шейке матки под мочевым пузырем. Такой тип образования встречается крайне редко и составляет примерно 5 % от всех типов миомы. Было выполнено малоинвазивное удаление опухоли через комбинированный доступ, что позволило избежать разрезов на животе. Эту сложную операцию Кирилл Юрьевича выполнял совместно с заведующим урологическим отделением Вячеславом Сергеевичем Белоусовым.

Сейчас обе пациентки чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке из стационара.

Запись на консультацию и отборочную комиссию на прием к Кириллу Юрьевичу осуществляется через Женскую консультацию (ОМС, по четвергам) или через Консультативный центр (на платной основе, по вторникам).