Ленобласть изучает белорусский опыт в комплексной реабилитации

Опыт будет полезен в контексте предстоящего создания в Ленинградской области Центра протезирования и реабилитации для ветеранов СВО, о планах по созданию которого глава региона доложил президенту России Владимиру Путину.

― Проблемы производства протезов, реабилитации инвалидов и лечения должны решаться в комплексе. Да, у нас есть отдельное предприятие, которое занимается изготовлением протезов, у нас есть медицинская реабилитация, у нас есть социализация, психологическая помощь, инвалидное обучение, но задача сегодня ― сделать единый комплекс. Мы рассчитываем, что вместе с нашими белорусскими партнерам будем реализовывать их опыт в Ленинградской области, ― отметил Александр Дрозденко.

Делегация Ленинградской области во главе с губернатором Александром Дрозденко посещает Белоруссию по приглашению первого заместителя премьер-министра республики Николая Снопкова.

«Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» оказывает населению широкий спектр реабилитационных услуг: от проектирования и изготовления инвалидных кресел-колясок, технических средств социальной реабилитации, пошива ортопедической обуви по индивидуальным заказам, стационарного протезирования, обучения ходьбе и пользованию протезами, разностороннего восстановительного лечения до лечебно-оздоровительных и профилактических услуг, возможности получения рабочих специальностей и профессиональной переподготовки с выдачей соответствующих квалификационных документов.

В состав предприятия сейчас входят 5 филиалов, 5 протезно-ортопедических мастерских и ателье, протезно-ортопедический госпиталь с поликлиникой на 300 посещений в смену, лечебно-реабилитационный комплекс, специализированный образовательно-реабилитационный центр.

Использование современного оборудования, новых технологий производства и методов лечения в сочетании с мастерством специалистов способствует значительному улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями.