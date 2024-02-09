В России стартовал проект «всей семьей»

Суть проекта – проста. Раз в неделю семьи-участницы получают несложные задания, которые нужно выполнять всей семьей. Среди заданий, например: всем вместе приготовить ужин, сходить в музей или заняться спортом. Затем нужно выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети (VK или Одноклассники) с хештэгом #всейсемьей.

Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. В конце марта состоится финальное награждение самых активных семей – их ждут особенные и ценные подарки, например, 100 семейных туров по России от проекта «Больше, чем путешествие» и др.

Кроме того, семьи, выполнившие все задания проекта, смогут собрать эксклюзивную коллекцию уникальных электронных вкладышей «Семья – это». Их специально для проекта и в честь Года семьи создали российские иллюстраторы.

В качестве первого задания организаторы проекта предлагают всей семьей нарядить новогоднюю елку.

Принять участие может абсолютно любая российская семья с детьми. Для этого нужно пройти регистрацию в одной из социальных сетей:

● VK: https://vk.com/im?sel=-223569207

● Одноклассники: https://ok.ru/group/70000004698632/messages

Вся информация о проекте «Всей семьей» – на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф

Присоединяйтесь! Давайте покажем, что в нашем 47 регионе самые активные и дружные семьи!

#всейсемьей