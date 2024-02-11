На «Румболовской горе» открыли памятник «Ленинградская Мадонна»

В основе скульптурной композиции — женщина, сидящая на фоне разбитого окна и прижимающая к себе младенца. Автор памятника — скульптор Алексей Степаненко.

«С 1941 по 1943 год в блокадном Ленинграде родилось почти 90 тысяч детей. Это значит, что город жил, город работал, город любил. Но еще одна цифра страшная: за все время блокады в Ленинграде погибло почти 300 тысяч детей. Многих вывозили здесь по Дороге жизни, но спасти удалось не всех. Этот памятник пронзителен: с одной стороны, он напоминает о трагедии блокадного Ленинграда, а с другой стороны, о силе, воле, о любви, о материнской заботе, о вере в будущее. Потому что, когда рождаются дети, с ними всегда связана вера в будущее», — сказал на церемонии открытия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.\

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти