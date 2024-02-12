Ленобласть продолжает искать павших героев Великой Отечественной войны

Об итогах поисковой деятельности на аппаратном совещании Правительства региона рассказала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

«В 2024 году органам местного самоуправления необходимо создать резерв площадей под воинские захоронения, провести работы по паспортизации и учету воинских захоронений и произвести учет воинских мемориалов, в том числе вне воинских захоронений», ― пояснила глава ведомства.

По итогам поисковой работы в 2023 году поисковикам, историкам и сотрудникам архивов удалось установить имена 70 воинов по смертным медальонам, документам и подписным вещам, из Ленинградской области на малую Родину были переданы останки 5 бойцов и командиров Красной Армии, еще останки 1 бойца, найденные в Смоленской области, доставлены для захоронения в Ивангород.

В 2023 году завершены мероприятия по перемещению 4 неизвестных воинских захоронений, поисковиками обследовано 10 объектов, обладающих признаками воинских захоронений.

Всего на территории Ленинградской области выявлено 918 объектов, обладающих признаками воинских захоронений, из них 547 являются объектами культурного наследия.

С 2024 года в Ленинградской области в соответствии с областным законом от 22.12.2023 № 162-оз «О внесении изменений в статью 2 областного закона «О праздничных днях и памятных датах Ленинградской области» установлен праздничный день «День поисковика Ленинградской области» – 15 марта. Также разработан макет знака отличия «За заслуги в поисковой работе» и удостоверения к нему. На завершающей стадии разработки находится проект Положения о знаке отличия, определяющего порядок его присуждения.

В Ленинградской области активно ведется работа по созданию электронных Книг памяти муниципальных образований. В настоящее время электронные книги Памяти созданы в 8 муниципальных районах.