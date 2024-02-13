Правила противопожарной безопасности являются одним из важных направлений в воспитательно-образовательном процессе. Но совсем по-другому усваиваются правила пожарной безопасности детьми, когда об этом рассказывает пожарный.

Ведь для детей пожарный – человек героический, и в былые годы, и сегодня, спасающий из огня людей, встающий на пути у разрушения. Уважение к пожарным, интерес к их занятиям может стать стимулом для развития серьезного отношения к собственному поведению, препятствием для бездумных игр с огнем, а для кого-то и будущей профессией. А благодаря такому мероприятию, как экскурсия в пожарную часть, воспитанники не только пополняют свой багаж знаний, но и знакомятся с основными причинами пожаров, учатся осторожному обращению с огнем и умению действовать в случае возникновения пожара.

В 43 пожарно-спасательной части сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района была организована экскурсия для воспитанников детского сада из Гатчины. Зрелищное действие прошло в гараже боевых машин. Пожарный показал ребятам предметы одежды, пожарно-спасательное оборудование. Ребятам рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной части пожарных машинах, что с ними связано, как они работают, чем оборудованы. Дети с большим интересом слушали огнеборцев. Оказывается, пожарный автомобиль таит в себе большой арсенал для тушения возгораний. Воспитанники узнали, что для тушения пожара необходимы различные средства.

Ребята получили огромный заряд положительных эмоций от экскурсии в пожарную часть. Ведь они услышали звук сирены, примерили каску пожарного, посидели в кабинах пожарных машин. Дети с большим интересом слушали и задавали интересующие их вопросы. Экскурсия прошла в дружеской атмосфере и смогла разбавить будни работников пожарной части, ведь их повседневная деятельность не предполагает общения с подрастающим поколением на такой ноте.

Теперь телефон 112 ребята точно запомнят навсегда.

ОНДиПР Гатчинского района