Спектакль «Память моя блокадная, переживи меня», посвящённый подвигу Ленинграда, основан на стихотворениях, рассказах, дневниковых записях, песнях. В нём переплелись и новые сцены, и отрывки, уже ставшие лауреатами самых разных конкурсов. Среди них — моноспектакли «Саночки» и «Блокадный воробей» в пронзительном исполнении юной актрисы Анфисы Харизановой.

...Большой мальчик вдруг перестаёт быть просто мальчиком. Он становится мужчиной - шофёром, который везёт в блокадный Ленинград, через Ладогу, мандарины для детей к Новому году. Надевая шубу Деда Мороза, этот же мальчик перестаёт быть мальчиком и дарит осиротевшим детям подарки и надежду. В этот миг он становится настоящим волшебником, и всё-таки есть то, что он не может — вернуть детям их родителей...

Девочка с большими глазами вдруг перестаёт быть девочкой. Она становится матерью, которая везёт по обледенелым ленинградским улицам санки: «Скрип-скрип, саночки, ледяные кочки. Ох, да по Фонтаночке мать везёт сыночка...». Она везёт своего ребёнка к братской могиле.

Ещё одна девочка становится библиотекарем в блокадном городе — да, библиотеки в Ленинграде не закрывались даже зимой 1941-1942 года. И к ней приходит молодой боец — за книгами на разных языках для своих боевых товарищей...

Артисты детского театрального коллектива «Эксклюзив, которым руководит Марина Хейстонен, начали репетировать спектакль ещё в декабре прошлого года. А уже в этом году состоялся настоящий гастрольный тур по Гатчинскому и Волосовскому районам. Десятый «блокадный» спектакль артисты привезли в Гатчину. Ждали их здесь с огромным нетерпением, уже зная по предыдущей постановке «Поезд Победы». И зал снова плакал…

Как говорит художественный руководитель «Эксклюзива» Марина Хейстонен, спектакли, посвящённые блокаде Ленинграда и победе в Великой Отечественной войне, занимают центральное место в творчестве коллектива. И дети готовят их самозабвенно, пропуская всё через своё сердце.

Тема блокады Ленинграда — вообще одна из самых тяжёлых. О ней почти невозможно говорить, но и молчать тоже нельзя. Так и рождаются строки стихов и песен, которые пронзают до глубины души, причем не только взрослых, но и юных слушателей и зрителей, что особенно важно.

- Мы с большой ответственностью относимся к таким датам, потому что просто не можем по-другому, - говорит Марина Альбертовна. - Дети должны понимать: если радость у нас одна на всех, то и беда должна быть одна на всех... Если дети плачут, выходя на сцену, значит, они очень искренно сопереживают тем событиям, тому горю и беде, которое испытали другие. Работать с детьми со временем становится всё легче, потому что им не нужно объяснять, что такое боль, страдания, сопереживание, милосердие. Дети откликаются с полуслова, с полувзгляда...

О связи трагических событий давно минувших дней и нынешних событий напомнил руководитель социального антикризисного проекта «Святоград», настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в г. Коммунар иерей Алексий Дудин.

- Много всего претерпела наша Россия, много было пролито крови, много совершилось великих и значимых дел, благодаря которым наше Отечество стоит, оставаясь независимым и свободным, - говорит отец Алексий. - Но всё это имеет свою великую цену. И для того, чтобы мы с вами сегодня могли здесь спокойно встречаться, общаться, молиться, строить и дальше нашу великую Родину, наши предки прошли и выдержали и всю Великую Отечественную войну, и блокаду Ленинграда. И действительно, это был великий подвиг, подвиг, в котором все соединились воедино, чтобы отстоять наш город, всю нашу страну, освободив ее от захватчиков.

Отец Алексий уверен: непобедимая сила нашего народа заключается в твердости духа, основанной на православных ценностях, на умении поддержать своего товарища поделиться с ним последней крохой хлеба, защитить другого даже ценой собственной жизни.

- Именно благодаря силе духа русского народа мы выстояли в ту войну, - говорит священник. - Но сейчас возникла необходимость снова отстаивать нашу независимость. И снова против нас — Европа, которая просчитала все технологии, обложила нас всеми возможными санкциями и блокадами. Но Россию невозможно просчитать, потому что невозможно просчитать жертвенную любовь. На Западе действует принцип: сделай или умрёшь. А у нас другой: умри, но сделай. И поэтому мы выдержим, мы прорвёмся. Конечно, у нашей победы будет великая цена, ещё будет много горя... Но будет и много тех великих подвигов, которые рождает та любовь, которая горит в наших сердцах, которая является сердцевиной нашего народа и которая вновь даст нам великую победу. Сколько людей вносит свой вклад в неё — и практическими делами, и своим трудом, и сердечным участием, и молитвой! Русский народ стоит, как и прежде...

Спектакль о блокаде Ленинграда стал центральным, но не единственным событием этого дня в Духовно-просветительском центре. На первом этаже открылась благотворительная ярмарка изделий ручной работы от гатчинских мастериц с угощениями от хозяюшек социального центра «Святоград» из Коммунара. Все вырученные на ярмарке средства пойдут на покупку материалов для пошива бронежилетов для священников, находящихся в зоне специальной военной операции.

Юлия Лысанюк