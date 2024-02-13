«Память моя блокадная, переживи меня...»
В Гатчине в Духовно-просветительском центре Покровского собора 10 февраля прошёл спектакль «Память моя блокадная, переживи меня» детской театральной студии «Эксклюзив» из поселка Елизаветино.
Спектакль «Память моя блокадная, переживи меня», посвящённый подвигу Ленинграда, основан на стихотворениях, рассказах, дневниковых записях, песнях. В нём переплелись и новые сцены, и отрывки, уже ставшие лауреатами самых разных конкурсов. Среди них — моноспектакли «Саночки» и «Блокадный воробей» в пронзительном исполнении юной актрисы Анфисы Харизановой.
...Большой мальчик вдруг перестаёт быть просто мальчиком. Он становится мужчиной - шофёром, который везёт в блокадный Ленинград, через Ладогу, мандарины для детей к Новому году. Надевая шубу Деда Мороза, этот же мальчик перестаёт быть мальчиком и дарит осиротевшим детям подарки и надежду. В этот миг он становится настоящим волшебником, и всё-таки есть то, что он не может — вернуть детям их родителей...
Девочка с большими глазами вдруг перестаёт быть девочкой. Она становится матерью, которая везёт по обледенелым ленинградским улицам санки: «Скрип-скрип, саночки, ледяные кочки. Ох, да по Фонтаночке мать везёт сыночка...». Она везёт своего ребёнка к братской могиле.
Ещё одна девочка становится библиотекарем в блокадном городе — да, библиотеки в Ленинграде не закрывались даже зимой 1941-1942 года. И к ней приходит молодой боец — за книгами на разных языках для своих боевых товарищей...
Артисты детского театрального коллектива «Эксклюзив, которым руководит Марина Хейстонен, начали репетировать спектакль ещё в декабре прошлого года. А уже в этом году состоялся настоящий гастрольный тур по Гатчинскому и Волосовскому районам. Десятый «блокадный» спектакль артисты привезли в Гатчину. Ждали их здесь с огромным нетерпением, уже зная по предыдущей постановке «Поезд Победы». И зал снова плакал…
Как говорит художественный руководитель «Эксклюзива» Марина Хейстонен, спектакли, посвящённые блокаде Ленинграда и победе в Великой Отечественной войне, занимают центральное место в творчестве коллектива. И дети готовят их самозабвенно, пропуская всё через своё сердце.
Тема блокады Ленинграда — вообще одна из самых тяжёлых. О ней почти невозможно говорить, но и молчать тоже нельзя. Так и рождаются строки стихов и песен, которые пронзают до глубины души, причем не только взрослых, но и юных слушателей и зрителей, что особенно важно.
- Мы с большой ответственностью относимся к таким датам, потому что просто не можем по-другому, - говорит Марина Альбертовна. - Дети должны понимать: если радость у нас одна на всех, то и беда должна быть одна на всех... Если дети плачут, выходя на сцену, значит, они очень искренно сопереживают тем событиям, тому горю и беде, которое испытали другие. Работать с детьми со временем становится всё легче, потому что им не нужно объяснять, что такое боль, страдания, сопереживание, милосердие. Дети откликаются с полуслова, с полувзгляда...
О связи трагических событий давно минувших дней и нынешних событий напомнил руководитель социального антикризисного проекта «Святоград», настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в г. Коммунар иерей Алексий Дудин.
- Много всего претерпела наша Россия, много было пролито крови, много совершилось великих и значимых дел, благодаря которым наше Отечество стоит, оставаясь независимым и свободным, - говорит отец Алексий. - Но всё это имеет свою великую цену. И для того, чтобы мы с вами сегодня могли здесь спокойно встречаться, общаться, молиться, строить и дальше нашу великую Родину, наши предки прошли и выдержали и всю Великую Отечественную войну, и блокаду Ленинграда. И действительно, это был великий подвиг, подвиг, в котором все соединились воедино, чтобы отстоять наш город, всю нашу страну, освободив ее от захватчиков.
Отец Алексий уверен: непобедимая сила нашего народа заключается в твердости духа, основанной на православных ценностях, на умении поддержать своего товарища поделиться с ним последней крохой хлеба, защитить другого даже ценой собственной жизни.
- Именно благодаря силе духа русского народа мы выстояли в ту войну, - говорит священник. - Но сейчас возникла необходимость снова отстаивать нашу независимость. И снова против нас — Европа, которая просчитала все технологии, обложила нас всеми возможными санкциями и блокадами. Но Россию невозможно просчитать, потому что невозможно просчитать жертвенную любовь. На Западе действует принцип: сделай или умрёшь. А у нас другой: умри, но сделай. И поэтому мы выдержим, мы прорвёмся. Конечно, у нашей победы будет великая цена, ещё будет много горя... Но будет и много тех великих подвигов, которые рождает та любовь, которая горит в наших сердцах, которая является сердцевиной нашего народа и которая вновь даст нам великую победу. Сколько людей вносит свой вклад в неё — и практическими делами, и своим трудом, и сердечным участием, и молитвой! Русский народ стоит, как и прежде...
Спектакль о блокаде Ленинграда стал центральным, но не единственным событием этого дня в Духовно-просветительском центре. На первом этаже открылась благотворительная ярмарка изделий ручной работы от гатчинских мастериц с угощениями от хозяюшек социального центра «Святоград» из Коммунара. Все вырученные на ярмарке средства пойдут на покупку материалов для пошива бронежилетов для священников, находящихся в зоне специальной военной операции.
Юлия Лысанюк