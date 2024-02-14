Открыт прием заявок на получение соцстатуса

Одно из основных преимуществ социального статуса — налоговые льготы: социальные предприятия платят 1% налога с суммы дохода в год. Также у них есть возможность в соответствии с нацпроектом получить грант до 500 тысяч рублей на развитие бизнеса.

Социальным предпринимателям, получившим статус в 2023 году, рекомендуем подать заявки до 1 мая 2024 года. Обновленные данные в Едином реестре субъектов МСП появятся 10 июля 2024 года. Заявки на статус можно подать на платформе https://ssmsp.lenreg.ru/.

Также сообщаем, что в 2024 году платформа для приема заявок модернизирована: теперь не нужно заполнять приложения в отдельных файлах, достаточно лишь ввести необходимые данные на платформе; также нет необходимости вводить информацию вручную, достаточно выбрать необходимые поля, и заявление формируется автоматически.

Чтобы узнать, подходите ли вы под условия признания предприятия социальным, можете обратиться в Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, где вам расскажут, что такое социальный статус; кто его может получить; какие преимущества социального статуса в Ленинградской области, как заполнить заявку и какие необходимо приложить документы, по телефону 8 (812) 309-46-88, на сайте 813.ru и по ссылке.

Фото: Детский театр «ЧЕХОНТЕ», г. Тихвин