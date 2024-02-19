Ленобласть активизирует муниципальный земельный контроль

«Сегодня сельское хозяйство в Ленинградской области развивается, есть потребность в земле, есть те, кто на этой земле будет работать, в этой ситуации необходимо внимательно следить за качеством использования земли. Перед регионом стоит федеральная задача ― ввести в оборот порядка 40 тысяч гектар пашни», ― задачу повышения эффективности использования сельхозземель поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на аппаратном совещании. На встрече обсуждался вопрос вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения через активизацию муниципального земельного контроля.

В 2023 год надзорные мероприятия муниципального земельного контроля носили профилактический характер, поскольку действует мораторий на проверки.

«В этой ситуации надо более активно направлять в прокуратуру заявления о согласовании внеплановых проверок по индикаторам риска, а также сотрудничать с Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Они имеют возможность инициировать изъятие неиспользуемых земельных участков, используя в качестве доказательной базы материалы муниципального земельного контроля.

Сегодня есть меры, которые мы четко можем для нарушителей применять, помимо профилактических мероприятий. Это расторжение договоров аренды муниципальных земель, изъятие земельных участков в судебном порядке по материалам муниципального земельного контроля», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

В 2023 году на территории Ленинградской области проведено 915 надзорных мероприятий муниципального земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения (в 1,4 раза больше, чем в 2022 году), выдано 745 предостережений, что тоже в 1,4 раза больше. За неудаление борщевика Сосновского на землях населенных пунктов наложено штрафов в 1,9 раз больше, чем в 2022 году.

В 2023 году Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по согласованию с органами прокуратуры проведено 69 внеплановых мероприятий по индикаторам риска.