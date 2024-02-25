Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 26 февраля останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
26.02.2024 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое поселение:
д. Карстолово.
26.02.2024 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское поселение:
д. Тойворово,
д. Муттолово,
д. Акколово,
д. Туганицы.
26.02.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское поселение:
д. Грязно.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.