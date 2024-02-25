Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 26 февраля останется без света

Как сказал Мольер, «Фехтование – есть искусство наносить удары, не получая их». Этому искусству учат в Гатчине в спортивном клубе, который так и называется: «Фехтуй!». Мастер спорта России по фехтованию Константин Кассин создал свой клуб в 2012 году. За плечами у него – личные спортивные достижения и большой опыт тренерской работы.