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Энергетики сообщили, кто в Гатчинском районе 26 февраля останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 26 февраля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

26.02.2024 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое поселение:

д. Карстолово.

 

26.02.2024 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское поселение:

д. Тойворово,

д. Муттолово,

д. Акколово,

д. Туганицы.

 

26.02.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское поселение:

д. Грязно.