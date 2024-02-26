Конкурс проходил в деревне Большие Колпаны Гатчинского района, его организатор - Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики.

На конкурс «Души, опаленные войной» были представлены патриотические песни, посвященные воинам-интернационалистам и теме локальных войн. Его участниками стали творческие коллективы и исполнители центров и домов культуры города Гатчины, Гатчинского и Волосовского районов. Конкурс прошел в трех возрастных категориях.

В состав жюри вошли: воин-интернационалист Александр Шпильков, преподаватель Сяськелевской детской школы искусств Валентина Софронова, автор-исполнитель, лауреат конкурса авторской песни Нина Стесина. Работу возглавила председатель Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Голубева.

По единогласному мнению жюри в старшей возрастной категории Гран-при конкурса был вручен народному самодеятельному коллективу «Академический хор ветеранов войны и труда» Гатчинского городского Дома культуры. Хор ветеранов под руководством Софьи Левицкой проникновенно исполнил песни «Русский солдат» (сл. Владимира Бабра, муз. Софьи Левицкой) и романс Женьки из оперы «А зори здесь тихие» - «Жди меня» (сл. Константина Симонова, муз. Кирилла Молчанова).

Дипломы лауреатов первой степени в этой номинации вручены Любови Афанасьевой (Большеколпанский центр культуры, спорта и молодежной политики) и Денису Алейникову (КДЦ «Дружба», д. Торосово, Волосовский район). Звания лауреат второй степени удостоены Анна Жуковская (Дружногорский культурно-досуговый центр) и Иван Хлыстов; лауреатами третьей степени стали Павел Мыльников и Светлана Борисова. Диплом первой степени вручен Нине Дудоревой (Большеколпанский центр).

В категории «19-35 лет включительно» звания лауреат третьей степени удостоена Елизавета Егорова. Дипломантом первой степени 1 степени стал участник кружка вокального искусства «Аллегория» Артем Сидоров (Вырицкий культурный центр).

В возрастной категории «12-18 лет включительно» жюри вынесло решение удостоить звания лауреат первой степени Марию Резанову (Большеколпанский центр). Лауреатами второй степени стали Валерия Леванова, солист вокальной студии «Звуки радости» Дмитрий Майоров (Сиверский кино-культурный центр «Юбилейный»), участница кружка вокального искусства «Аллегория» Виктория Петрова (Вырицкий культурный центр). Лауреаты третьей степени - Софья Писанко и Яна Волянюк (Большеколпанский центр).

В этой же категории дипломанты 1 степени - солистки вокального коллектива «Мелодия» Милена Чикунова, Анна Леонова и Елизавета Лобода (Дружногорский культурно-досуговый центр); дипломант 2 степени - солистка коллектива «Звездочки» Екатерина Мельниченко (Рейзинский сельский клуб).

Специальными дипломами и сладкими призами отмечены Яна Волянюк, Мария Резанова, Виктория Петрова, Валерия Леванова, Дмитрий Майоров, Нина Дударева, Любовь Афанасьева.

Все участники были награждены памятными сувенирами Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района.

Татьяна Можаева