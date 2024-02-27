Ленобласть увеличивает господдержку фермерства

Результаты работы малых форм хозяйствования представила Ленинградская область к открывшемуся сегодня в Москве съезду ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов – АККОР.

«В Ленинградской области фермерам уделяется особое внимание. Сегодня у нас порядка 50 видов субсидий и часть из них специально разработана для КФХ. Господдержка фермеров составляет 10% от общей поддержки АПК. Крестьянские хозяйства играют важную роль в импортозамещении и вносят огромный вклад в продовольственную безопасность региона. Но самое главное – они сохраняют территории. Они работают в небольших деревнях и посёлках, а там, где есть фермеры – есть работа, производство, есть активная жизнь», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В 2023 году получателями грантов - победителями конкурсного отбора - стали 25 фермеров. Объем грантовой поддержки составил 231 млн. рублей, рост финансирования – 48%.

За 12 лет реализации программы поддержки малых форм хозяйствования валовый сбор зерновых культур в фермерских хозяйствах увеличился в 9 раз, овощей – в 5 раз, мяса и молока – в 3 раза. Общий объем выплаченных средств грантовой поддержки КФХ составил 2,3 млрд. рублей. На долю малых форм хозяйствования приходится 76% всего объема производства картофеля, 59% овощей, 73,1% поголовья овец и коз.

С более подробной информацией и положением о конкурсе можно ознакомиться на странице проекта.