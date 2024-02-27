Продолжается реставрация Павловского кафедрального собора в Гатчине

В настоящий момент идут работы сразу по трем направлениям: проводятся кровельные работы снаружи, внутри храма продолжаются штукатурные и малярные работы, а также инженерные работы по электрике и пусконаладочные работы по вентиляции.

Напомним, что работы по сохранению главного собора столицы Ленинградской области начались в 2020 году. Масштабная реставрация храма завершится в этом году.

Текст и фото: комитет по сохранению культурного наследия Ленобласти