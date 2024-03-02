Ленобласть— увеличивает производство тепличных овощей

«Помимо трехсот сотрудников тепличного комплекса «Дары природы» площадью более 20 гектаров, здесь «трудятся» шмели из Воронежа и энтомофаги из Белгорода и Волгограда, которые защищают урожай от вредителей. Раньше шмелей и маты для растений покупали в Голландии, теперь гидрофильное основание для растений производит Елабуга. А точка сборки всех технологий – Ленинградская область: инвестиции, рабочие места, налоги и вкуснейшая продукция, выращенная без использования химикатов, – во Всеволожском районе введена в строй вторая очередь тепличного комплекса», — говорит Александр Дрозденко.

Губернатор принял участие в первом торжественном сборе урожая томатов в новом тепличном блоке, осмотрел производственные мощности по выращиванию различных видов томатов, реконструируемый комплекс по выращиванию салата, собственный энергоцентр предприятия.

В 2023 году в тепличных хозяйствах Ленинградской области произведено 29,4 тыс. тонн овощей, из них томатов – 2,6 тыс. тонн. План на 2024 год – 32,1 тыс. тонн овощей (рост — 9%), из них томатов – 4,3 тыс. тонн (рост в 1,6 раз).

Тепличная площадь региона в 2023 году — 53,5 га, план на 2024 год — 71,5 га. Прирост площадей — 18 га или 33,6%.

Объем государственной поддержки производства овощей защищенного грунта в 2024 году составит 129 млн. руб., рост 12%.

ООО «Дары природы» – тепличный комплекс, действующий с 2017 года, входит в состав холдинга «ЭКО-культура», производит 7 видов томатов и листовой салат.

В 2023 году ООО «Дары природы» завершило строительство второй очереди комплекса площадью 11,5 га. На новых площадях будут выращиваться томаты. Запуск второй очереди позволил создать дополнительно 92 рабочих места. Стоимость проекта – 5 млрд руб.

Общая производственная площадь тепличного комплекса ООО «Дары природы» составляет 20,6 га. Прогноз производства продукции в 2024 году – 5,1 тыс. тонн (томаты черри – 3,5 тыс. тонн, огурцы – 1,1 тыс. тонн, салаты – 0,5 тыс. тонн).