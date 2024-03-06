Ленинградские аграрии подвели итоги года

В мероприятии приняли участие руководители организаций и предприятий агропромышленного комплекса региона, представители федеральных ведомств и научных организаций.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин поприветствовал лучших представителей аграрного сектора от лица депутатского корпуса:

- Традиция подведения итогов работы АПК требует оценок, а их делать просто: год от года мы видим положительную динамику нашего агропромышленного комплекса, несмотря на непростые последние три-четыре года. Сначала пандемия, которая и по вам ударила, потом СВО. 2024-й год тоже несет свои сложности. Но опыт, который приобрела Ленинградская область, позволяет уверенно говорить о том, что все задачи, поставленные Президентом, будут выполнены. Прозвучавшие в Послании цифры, которые будут вложены в экономику России, впечатляют. Депутаты поддержали программу развития АПК, предложенную Правительством Ленинградской области.

Аграриям Сергей Бебенин пожелал успехов, поблагодарил за то, что сделано, и выразил надежду, что в 2024 году Ленинградская область останется в числе лидеров России по производству продукции, выполнению программы продовольственной безопасности, а региональный парламент будет всячески в этом содействовать.

С приветственными словами выступили также губернатор региона Александр Дрозденко, депутаты Госдумы Сергей Яхнюк и Олег Нилов.

Успехи агропромышленного комплекса – безусловная заслуга тружеников отрасли. Мероприятие продолжилось торжественной церемонией вручения федеральных и региональных наград. Знаки отличия от Законодательного собрания Ленинградской области вручил спикер Сергей Бебенин. Почетного диплома был удостоен ветеринарный врач 1 категории отдела ветеринарно-санитарной экспертизы станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района Николай Гущин, благодарностью отмечена ведущий бухгалтер ветслужбы Кировского и Тосненского районов Любовь Иванова.

Было место и неожиданным и приятным подаркам: директор Петербургского тракторного завода Сергей Серебряков вручил ключи от двух передовых тракторов "Кировец-агропилот" ректору Санкт-Петербургского аграрного университета Виталию Морозову.

О достижениях агропромышленного комплекса в 2023 году и задачах на 2024-й доложил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

В мероприятии также приняли участие депутаты областного парламента Светлана Потапова, Татьяна Бездетко и Евгений Тирон.

Подводя итоги ушедшего года, стоит отметить, что ленинградский агропром является основным производителем продуктов питания в Северо-Западном федеральном округе и сохраняет свои лидирующие позиции среди регионов России:

- 1 место – по надоям на 1 фуражную корову, производству яиц, салата и зелени;

- 2 место – по поголовью птицы;

- 3 место – по выращиванию форели, грибов и цветов;

- 5 место – по урожайности рапса, производству мяса птицы;

- 9 место – по производству молока в сельхозорганизациях.

Кроме того, Ленинградская область – первая в России по производству чая и кофе.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области