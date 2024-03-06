Родителям - о безопасности детей

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района в очередной раз обращаются к родителям, воспитателям, преподавателям, во избежание беды мы все должны очень строго следить за тем, чтобы дети не брали спички в руки. Для этого достаточно почаще напоминать своим чадам о правилах безопасности, дабы они вошли в привычку, и, конечно же, своим личным примером показывать то, как они должны себя вести и строго соблюдать все правила пожарной безопасности.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Татьяна Надобных в беседе с родителями напомнила, что нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы.

Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде.

Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д. Там его беда и настигает. Поэтому обязательно научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень важно научить ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара.

Научите ребенка в случае возникновения пожара незамедлительно вызывать пожарную охрану. Для этого необходимо набрать номер «01» или «101».