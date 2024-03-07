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Начать свой бизнес теперь можно полностью онлайн

Открыть дело и начать работать можно за один день, не выходя из дома. Сервис «Старт бизнеса онлайн» позволяет зарегистрировать ИП или компа-нию, получить электронную подпись для бизнеса и открыть счёт в банке полностью дистанционно.

Рубрики:  Бизнес

Что потребуется 

·  подтверждённая учётная запись Госуслуг

·  подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС)  

·  квалифицированная электронная подпись, оформленная в приложении «Госключ» 

Эти проекты развиваются по нацпрограмме «Цифровая экономика».

Как это работает  

1.                      Войдите на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) в раздел «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», нажмите «Старт бизнеса онлайн» и выберите тип бизнеса. Если вы хотите открыть компанию, вы должны быть её единственным учредителем и руководителем

2.                      Сформируйте заявление и подпишите его в Госключе. Воспользуйтесь инструкцией, если у вас ещё нет квалифицированной электронной подписи физлица

3.                      После получения одобрения от ФНС оформите сертификат электронной подписи для бизнеса. Для этого нужно сформировать ещё одно заявление и пройти идентификацию по биометрии

4.                      Сформируйте заявление на открытие расчётного счета в банке, подпишите его электронной подписью для бизнеса. Если вы ещё не клиент банка, потребуется ещё раз пройти идентификацию по биометрии

Сейчас сервис работает в рамках эксперимента. 

Подробнее о сервисе рассказывает Дмитрий Дубынин, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Посмотреть и скачать видео можно по ссылке.

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