Начать свой бизнес теперь можно полностью онлайн

Что потребуется

· подтверждённая учётная запись Госуслуг

· подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС)

· квалифицированная электронная подпись, оформленная в приложении «Госключ»

Эти проекты развиваются по нацпрограмме «Цифровая экономика».

Как это работает

1. Войдите на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) в раздел «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», нажмите «Старт бизнеса онлайн» и выберите тип бизнеса. Если вы хотите открыть компанию, вы должны быть её единственным учредителем и руководителем

2. Сформируйте заявление и подпишите его в Госключе. Воспользуйтесь инструкцией, если у вас ещё нет квалифицированной электронной подписи физлица

3. После получения одобрения от ФНС оформите сертификат электронной подписи для бизнеса. Для этого нужно сформировать ещё одно заявление и пройти идентификацию по биометрии

4. Сформируйте заявление на открытие расчётного счета в банке, подпишите его электронной подписью для бизнеса. Если вы ещё не клиент банка, потребуется ещё раз пройти идентификацию по биометрии

Сейчас сервис работает в рамках эксперимента.

Подробнее о сервисе рассказывает Дмитрий Дубынин, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Посмотреть и скачать видео можно по ссылке.



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