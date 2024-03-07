Начать свой бизнес теперь можно полностью онлайн
Открыть дело и начать работать можно за один день, не выходя из дома. Сервис «Старт бизнеса онлайн» позволяет зарегистрировать ИП или компа-нию, получить электронную подпись для бизнеса и открыть счёт в банке полностью дистанционно.
Что потребуется
· подтверждённая учётная запись Госуслуг
· подтверждённая биометрия в Единой биометрической системе (ЕБС)
· квалифицированная электронная подпись, оформленная в приложении «Госключ»
Эти проекты развиваются по нацпрограмме «Цифровая экономика».
Как это работает
1. Войдите на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) в раздел «Государственная онлайн-регистрация бизнеса», нажмите «Старт бизнеса онлайн» и выберите тип бизнеса. Если вы хотите открыть компанию, вы должны быть её единственным учредителем и руководителем
2. Сформируйте заявление и подпишите его в Госключе. Воспользуйтесь инструкцией, если у вас ещё нет квалифицированной электронной подписи физлица
3. После получения одобрения от ФНС оформите сертификат электронной подписи для бизнеса. Для этого нужно сформировать ещё одно заявление и пройти идентификацию по биометрии
4. Сформируйте заявление на открытие расчётного счета в банке, подпишите его электронной подписью для бизнеса. Если вы ещё не клиент банка, потребуется ещё раз пройти идентификацию по биометрии
Сейчас сервис работает в рамках эксперимента.
Подробнее о сервисе рассказывает Дмитрий Дубынин, директор Департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры. Посмотреть и скачать видео можно по ссылке.
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