Светлана Зубак: история одной королевы

- Светлана, вы – мама троих сыновей, предприниматель, автор социальных проектов. Откуда вы родом? Кто ваш источник силы?

- Мама и папа учились в Ленинграде. Здесь познакомились, в 18 лет поженились, и здесь родилась я. Брак у родителей был очень ранним. Через год после моего рождения отца отправили служить на флот. Ну, как он в Ленинграде оставит такую красотку, как моя мама! Поставил ее перед выбором: «Поедешь к моей маме в Вологодскую область или к своим родителям в Ставропольский край». Мама уехала в Ставрополье. Потом родители сходились – расходились и все-таки развелись, после чего практически не общались. Мы росли с братом, еще была сестренка, которая в полгодика заболела и умерла.

В Ставропольском крае я прожила почти до 20 лет. Меня подняла мама, вложив в меня всю душу. А отец был далеко, в Ленинграде. Мне же очень хотелось, чтобы он был рядом. И, к моему удивлению, мама меня отпустила к нему. Мама была мудрой женщиной и хотела для меня лучшей жизни. В 1992 году я окончила школу. Сначала приехала к отцу на каникулы, а потом, окончив в Ставрополье техникум, переехала жить. В этот же год случилось несчастье. В один миг не стало мамы с братом. Они погибли в аварии.

- Кто вы по профессии?

- Я агроном-овощевод. Хотя изначально поступала в техникум на «организатора коммерческой деятельности». В этот год не только появилась эта новая профессия, но и ввели платное обучение. Мама нас растила одна, денег не было. Меня откровенно завалили на экзаменах, но взяли на агронома с испытательным сроком - три месяца без стипендии. В итоге я окончила техникум со стипендией Мичурина и красным дипломом. А раз окончила – значит, это было нужно. Получение высшего образования было скорее для мамы. Это ее мечта. Поэтому я еще окончила аграрный университет в Пушкине.

Получив диплом, я первым делом объехала все совхозы вокруг Ленинграда. Очень понравился совхоз «Можайский» в Виллози. Тут сразу все на душу легло. К тому же директор Владимир Владимирович оказался моим земляком. Зарплата в сов-хозах была смешной, но в зависимости от урожая мы получали «натуроплату» капустой, которую потом продавали. И в принципе жили хорошо. Мне дали служебную квартиру.

- Как и где вы познакомились с мужем?

- Познакомились в совхозе. Он был водителем, а я молодым бригадиром. Коллеги меня постоянно сватали. А он поначалу, видимо, стеснялся. Мол, с умными не общаюсь. А потом решился. Помню, я полола капусту. А он подъезжает на машине и сигналит: «Девушка, вы шампанское пьете?». Я говорю: «Да». А он: «А я не пью». И уехал. Конечно, это меня возмутило. До девяти вечера полола капусту. И тут он приехал за мной… С тех пор мы вместе.

Мой муж Василий очень хотел детей. Он из многодетной семьи: пять девчонок и он - шестой. Тут я встретилась. Через год, в 1997-м, родился старший сын Рома. Когда я забеременела, мы с мужем купили дом в Тайцах, где по сей день живем.

Меня перевели из агрономов в начальники отдела реализации. Я занялась продажей. Это то, чему я хотела учиться после школы.

- Как вы пришли в цветочный бизнес?

- Не сразу. У нас три сына – Роман, Иван и Степан. Когда родился второй сын, я из декрета не вышла. А когда младшему Степе исполнилось три года, поняла, что засиделась.

Дальше все получилось случайно. Меня отправили за какой-то справкой на биржу труда, а там мне предложили работу в Новом Свете. Новому фасовочному заводу нужен был начальник производства – в подчинении почти 100 человек. Я не была уверена, что справлюсь. Но меня поддержали, я научилась и разобралась.

Когда предприниматели, чью продукцию мы фасовали, построили завод в Мурино, туда переехала и фасовка. Так, отработав семь лет, я в один день осталась не у дел. Несколько дней горевала – было обидно: и зарплата достойная, и работа нравилась, и отношения сложились. Даже не думала, что так может случиться.

Пошла в Гатчинский городской фонд поддержки предпринимательства и в службу занятости. Мне предложили поучиться. Я как раз и мечтала об этом и пошла на предпринимательские курсы.

Формулируя бизнес-идею, отталкивалась от профессионального образования. Думала построить теплицы и выращивать цветы. Муж говорит: «Ты что, с ума сошла? Ты же прекрасно понимаешь, какой это труд. У нас зона рискованного земледелия – что ты тут вырастишь?!» И тут озарило: буду продавать цветы!

Стала искать подходящее помещение. Увидела цветочный магазин в торгово-развлекательном комплексе на Пушкинском шоссе в Гатчине, узнала, что он закрывается, и в одну секунду решила: я буду здесь работать. Муж поддержал: мечта должна исполниться. Так в 2018 году я стала индивидуальным предпринимателем, и уже более пяти лет продаю цветы. Дело это мне очень нравится.

- Конкурс красоты – это случайность?

- Объявление о конкурсе «Миссис Гатчина» попало мне на глаза случайно. Я сообщила мужу, что хочу участвовать. Он удивился, но поддержал. Я переборола свои страхи и пришла на кастинг. В результате в 2019 году получила титул «Миссис Преображение» и горько плакала. Моя семья забрала меня после финала и повезла в кафе. Я и там плакала. Было обидно: меня не выбрали, куда они смотрели?

Но титул «Миссис Преображение» сыграл важную роль в моей дальнейшей жизни. Он дал мне волшебный пинок: я стала заниматься собой. За этот титул мне подарили консультацию у профессионального психолога. Это была первая трансформация. Мне подсказали, что нужно делать, и я начала работать. Занялась физкультурой, бегом и за год скинула 15 кг. Изменения произошли во всех сферах моей жизни. И в отношениях с близкими людьми.

Не скажу, что у нас были идеальные отношения с детьми. Были и трудности, которые мы прошли. Но я точно знаю, что только принятие, только материнская любовь может творить чудеса. Просто диктовать или ругать - это не работает.

Все мы делаем ошибки. Нужно больше слушать своих детей, разговаривать с ними. Может быть, тогда мы бы не на карате отдали сына (он не хотел, а мы его 11 лет водили), а танцевать или петь. Теперь мы опытные. И в этом смысле младшему сыну повезло больше всего.

- Внутреннее и внешнее преображение к чему подтолкнули? Какой была следующая ступень?

- Уже на следующий год я решила участвовать в конкурсе «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область» и победила. Это был карантинный 2020 год. Конкурс проходил без зрителей. Возможно, я сама себе что-то доказала. Но конкурс был такой, что мы чувствовали себя очень комфортно, спокойно и гармонично. Когда назвали победительницу, я даже не поняла, что это обо мне. Одну корону мне уже вручили – как многодетной маме. А тут – у меня главная корона! Вот уж я дала волю эмоциям!

Спустя годы мы вспоминаем, как и какими глазами смотрел на меня мой муж. Это восхищение мужа, родных, детей должна увидеть каждая женщина. Это непередаваемые ощущения! Как будто я выиграла корону «Миссис Вселенная».

Через полгода мне поступило предложение от нашего бывшего директора конкурса «Миссис Гатчина» Юлии Парфеновой возглавить конкурс. Это тоже было неожиданностью. Я посоветовалась с мужем. Он дал добро. С 2021 года я стала директором конкурса. Конечно, приняв участие в областном конкурсе и посмотрев, как проводят другие, у меня появились новые идеи. Сейчас знаю точно, что у нас в Гатчине очень достойный конкурс.

- Как дети относятся к вашему «королевскому делу»?

- Они мне все помогают. На моем финале, когда я сама участвовала, были все три сына. Конечно, они восхищаются. Говорят, мама уже другая. В их глазах я выросла. И я горжусь, что могу показать им пример, чтобы они себе девочек выбирали правильных.

Конечно, хочется детям лучшей судьбы. Но я ничего не навязываю. С кем встречаются, с тем встречаются. Все проживают свою жизнь. Учатся на своих ошибках.

Плохо, что молодежь сейчас не задумывается о детях. Я уверена, что чем раньше появляются дети – тем лучше. Пока мои сыновья росли, я 10 лет сидела дома. Сейчас я еще молодая, а дети уже взрослые. Есть возможность продолжать развиваться, посвятить себя интересному делу.

- Вы почти сразу пришли к тому, что должен быть еще и социальный проект?

- Думаю, не просто так все приходит. Я ведь тоже меняюсь. Пришло осознание, что я могу делиться. Дети выросли, муж рядом, все хорошо, я всем уделяю внимание. Хочется поддержать тех девочек, кто в этом нуждается.

В прошлом году я зарегистрировала автономную некоммерческую организацию «Семейный клуб «Королевское движение» и прошла обучение. Есть женщины, которые могут позволить себе оплатить взнос и участвовать в конкурсе, есть, которые не могут. Значит, надо им помочь.

Наш первый социальный проект «Счастлива мама – счастлива вся семья», реализованный при поддержке администрации Гатчинского района, - это мини-версия конкурса. Он задуман для нуждающихся в поддержке многодетных мам, которые приходят к нам со своей болью. Мы даем возможность открыть себя. Готовясь к конкурсу, они находят здесь подруг и продолжают дружить, делают совместные проекты.

Когда я вижу успехи наших девчонок – это бальзам на сердце. Наш проект доказывает: все держится на женщине. И чем больше она наполнена – тем больше отдает.

В этом году будет новый проект – идеи уже есть.

- Когда все женщины Гатчины станут королевами, что вы будете делать дальше?

- Нас много, и это будет не скоро. А следом подрастут дочки нынешних конкурсанток… А если серьезно, то сколько бы интересных женских проектов не было, каждый найдет свою аудиторию. Я не считаю это конкуренцией. Это партнерские отношения. Мы друг у друга учимся.

- Мы с вами беседуем накануне 8 Марта. Посоветуйте мужчинам, какие цветы дарить любимым женщинам?

- Обязательно нужно баловать своих любимых. Из года в год самые ходовые цветы на 8 Марта – тюльпаны. Мы готовим букеты по 3-5-7 штук. А кто-то и 150 тюльпанов дарит. Покупают розы, цветочные композиции.

Главное, дарите то, что хочет ваша королева.





Беседовала Татьяна Можаева

Фото из личного архива Светланы Зубак