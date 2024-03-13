«Единая Россия» провела по всей стране концерты «Вместе! За Россию!»

К участникам обратился председатель партии Дмитрий Медведев, он выступил на главной площадке концертов в Волгограде и отметил, что место проведения мероприятия выбрано неслучайно. Председатель «Единой России» обратился к истории, напомнил о подвиге Красной армии, которая погнала фашистских захватчиков из Сталинграда, что изменило ход войны. Дмитрий Медведев отметил, что сейчас также всей стране необходимо объединиться, чтобы победить.

В Ленинградской области местом проведения форум-концерта стал город-герой Луга. На центральной площади города собралось более двух тысяч человек.

В мероприятии принял участие секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии Александр Дрозденко. Он поблагодарил местных жителей за помощь бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО и отметил, что сейчас как никогда нужна поддержка на фронте.

Концерт посетил руководитель Регионального исполнительного комитета партии, депутат Заксобрания Дмитрий Рытов.

«Сегодняшний форум-концерт объединил всех россиян, каждого, кто неравнодушен к нашей стране, кому небезразлично её будущее, важна её культура, традиции, ценности.

Этим концертом мы показали, что несмотря на многонациональность нашего государства, мы живём в согласии, понимании и единстве. Ведь главный источник силы страны – в её народном единстве», – отметил Дмитрий Рытов.

На мероприятии присутствовали участники и ветераны СВО. Гвардии старший лейтенант Даниил Братишевский – герой из Луги, награжденный орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Жукова в ходе выполнения задач на СВО, также выступил с речью на концерте.

«Такие мероприятия очень важны. Россия – самая лучшая и великая страна в мире. Я горжусь своей страной, победа будет за нами!», – резюмировал Даниил Братишевский.

Концерты, направленные на защиту и сохранение национальных, культурных и семейных ценностей посетили 200 тысяч жителей России.