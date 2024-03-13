«Единая Россия» провела по всей стране концерты «Вместе! За Россию!»
«Единая Россия» 12 марта организовала по всей стране концерты «Вместе! За Россию!». Участие принимали волонтеры, представители общественных движений, ветераны СВО, их семьи, молодежь.
К участникам обратился председатель партии Дмитрий Медведев, он выступил на главной площадке концертов в Волгограде и отметил, что место проведения мероприятия выбрано неслучайно. Председатель «Единой России» обратился к истории, напомнил о подвиге Красной армии, которая погнала фашистских захватчиков из Сталинграда, что изменило ход войны. Дмитрий Медведев отметил, что сейчас также всей стране необходимо объединиться, чтобы победить.
В Ленинградской области местом проведения форум-концерта стал город-герой Луга. На центральной площади города собралось более двух тысяч человек.
В мероприятии принял участие секретарь Ленинградского областного регионального отделения партии Александр Дрозденко. Он поблагодарил местных жителей за помощь бойцам, которые сейчас находятся в зоне СВО и отметил, что сейчас как никогда нужна поддержка на фронте.
Концерт посетил руководитель Регионального исполнительного комитета партии, депутат Заксобрания Дмитрий Рытов.
«Сегодняшний форум-концерт объединил всех россиян, каждого, кто неравнодушен к нашей стране, кому небезразлично её будущее, важна её культура, традиции, ценности.
Этим концертом мы показали, что несмотря на многонациональность нашего государства, мы живём в согласии, понимании и единстве. Ведь главный источник силы страны – в её народном единстве», – отметил Дмитрий Рытов.
На мероприятии присутствовали участники и ветераны СВО. Гвардии старший лейтенант Даниил Братишевский – герой из Луги, награжденный орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Жукова в ходе выполнения задач на СВО, также выступил с речью на концерте.
«Такие мероприятия очень важны. Россия – самая лучшая и великая страна в мире. Я горжусь своей страной, победа будет за нами!», – резюмировал Даниил Братишевский.
Концерты, направленные на защиту и сохранение национальных, культурных и семейных ценностей посетили 200 тысяч жителей России.