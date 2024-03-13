Приглашаем к участию в конкурсе «Во все книжные»

Основной целью конкурса является популяризация библиотеки, чтения среди молодежи, обеспечение условий для профессионального развития творческого потенциала молодого населения.

Конкурс проводится с 31 января по 25 мая 2024 года в три этапа.

I этап: прием работ – с 31 января по 23 апреля 2024 г. (включительно).

II этап: оценка работ экспертной комиссией и определение шорт-листа участников – с 24 апреля до 7 мая 2024 г.

III этап: оценка работ, вошедших в шорт-лист, членами жюри и определение победителей – с 8 мая по 25 мая 2024 г.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Книга современным взглядом». Для участия в номинации можно выбрать любимую книгу и рассказать о ней содержательно и интересно в формате видео так, чтобы её захотелось прочитать. Это может быть отечественная или зарубежная классика, современные авторы – поэты, писатели, драматурги, литература из школьной программы или произведения, которые в неё не входят. Принимаются индивидуальные и групповые проекты: видеоролики, видеофильмы, документальные фильмы, клипы для социальных сетей – продолжительностью до 3 минут.

«Реклама библиотеки». Предлагается создание увлекательных и креативных материалов для продвижения библиотек и популяризации чтения в социальных сетях. Разработка идеи для постеров, афиш, видеороликов и клипов, чтобы привлечь внимание к библиотекам и миру книг. Принимаются видео (видеоролики, видеофильмы, документальные фильмы, клипы для социальных сетей – продолжительностью до 3 минут), либо планы продвижения для социальных сетей.

«Плакат для социальных сетей». Задача участников состоит в разработке оригинального плаката или вирусного поста для экранизации литературного произведения. Цель – вызвать интерес у зрителей и участников к новой и малоизвестной экранизации таким образом, чтобы они захотели поделиться этим. Принимаются плакаты (постеры, эмбиент-реклама).

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку в электронном виде в группе конкурса в социальной сети ВКонтакте. Здесь же можно ознакомиться с положением о проведении Всероссийского конкурса творческих работ «Во все книжные».

Если вам от 16 до 35 лет и вы любите читать и делиться впечатлениями от прочитанного, расскажите о своём увлечении широкой аудитории, используя инструменты рекламы и пиара. Убедите всех полюбить книги, библиотеки и чтение как интереснейший вид досуга.

Партнёрами и соорганизаторами VI Всероссийского конкурса творческих работ «Во все книжные» выступают санкт-петербургские учреждения культуры – Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова; Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «ЦБС Кировского района»; библиотечно-культурный мультимедийный комплекс «Портал»; библиотечно-культурный комплекс им. А. В. Молчанова; Центральная детская библиотека им. В. В. Голявкина.