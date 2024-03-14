5 лет за ножевой в сердце

44-летний житель Коммунара Сергей Л., не судимый, холостой отец малолетнего ребенка, официально не трудоустроенный, регистрации на территории Российской Федерации не имеющий, со средним специальным образованием, обвинялся по части 2 статьи 111 УК РФ.

Майским вечером на Гатчинской улице в Коммунаре у подсудимого случился конфликт с мужчиной. По словам самого обвиняемого, он защищался: ударил противника кулаком в нижнюю челюсть и ножом в грудь, причинив колото-резаное ранение левой половины груди, проникающее в левую плевральную полость, повреждающее перикард, левый желудочек сердца с развитием внутреннего кровотечения в полость перикарда, левую плевральную полость и сопровождавшееся шоком первой степени.

Нанеся эти два удара мужчине – из личной неприязни, гражданин Л. с места преступления скрылся. К счастью, пострадавшего спасли. Его вовремя доставили в больницу и оказали помощь. Преступника нашли, изобличили, предъявили обвинение и заключили под стражу.

Дело в Гатчинском городском суде рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла вердикт: виновен.

Смерть потерпевшего не наступила, так как он был своевременно госпитализирован, а преступник скрылся с места происшествия. При таком положении не нашлось оснований полагать, что Сергей Л. действовал с прямым умыслом на лишение жизни. Способ совершения преступления, характер и локализация телесных повреждений, установленные вердиктом присяжных заседателей, свидетельствуют о том, что гражданин Л., нанося один удар кулаком в область нижней челюсти и один удар ножом в грудь, действовал с умыслом на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Таким образом, суд квалифицировал действия гражданина Л. как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия – т.е. но-жа. Мотивом совершения преступления, как установила коллегия присяжных, послужили личные неприязненные отношения.

Из заключения проведенной по делу амбулаторной судебной психиатрической экспертизы следует, что подсудимый никаким психическим расстройством не страдает. Может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Правда, имеется синдром зависимости от алкоголя в средней стадии.

При назначении наказания подсудимому суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, влияние назначенного судом наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, его личность, характеристики. Гражданин Л. имеет на иждивении малолетнего ребенка, что является смягчающим обстоятельством, но по месту проживания органами полиции характеризуется отрицательно как лицо, ведущее антиобщественный образ жизни.

Назначая наказание, суд принял во внимание также и мнение потерпевшего, который заявил, что простил подсудимого, претензий к нему не имеет и просил суд не лишать преступника свободы.

Суд принял во внимание еще одно обстоятельство – противоправность поведения самого потерпевшего, что и стало поводом для преступления. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

С учетом всего вышеперечисленного суд счел необходимым назначить гражданину Л. наказание в виде реального лишения свободы, поскольку его исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества. В срок зачли время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу из расчета день за полтора.

Гатчинский городской суд признал Сергея Л. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.