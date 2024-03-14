Больше, чем украшение коллектива

Своё дело

Женский бизнес сегодня – далеко не одни только «ноготочки» и репетиторство на дому. Успешных предпринимательниц можно найти и в сфере высоких технологий, и в торговле, и даже в строительной отрасли.

Например, Анфиса Кузнецова из Тосненского района возглавляет строительную компанию с романтичным названием «Вторая жизнь дерева». Вместе с отцом – главным инженером предприятия – она запатентовала технологию строительства домов из экологичных материалов. Речь идёт о вторичной переработке древесины для возведения каркасных построек.

– Я с детства проводила много времени на стройках, где работал мой папа. Меня всегда вдохновлял его труд, и сегодня я горжусь, что продолжаю дело своего отца, – рассказывает Анфиса.

Сначала бизнес-леди получила социальную выплату порядка 350 000 рублей на запуск своего дела. Затем девушка завоевала полумиллионный грант от президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

– Средства гранта мы потратили на закупку оборудования. Это существенная помощь для бизнеса, особенно на начальном этапе. Уже этой весной я планирую заручиться поддержкой от администрации Тосненского района в размере 700 000 рублей. Здорово, что в нашей стране можно получить помощь на всех уровнях власти, – делится планами бизнес-леди.

Своя история и у Анастасии Остапенко из посёлка Янино Всеволожского района. В 2020 году она переехала в Ленобласти из Кемерово. Молодая мама, актриса по образованию, она решила открыть театральную студию для самых маленьких. Концепцию театра «Умка» для детей от 4 до 12 лет оценило жюри конкурса «Мама – предприниматель». Анастасия стала победительницей проекта и завоевала главный приз в 100 000 рублей.

– Полученные средства пошли на постановку нашего первого «бэби-спектакля». Это интерактивное зрелище, в котором участвуют не только дети, но и их родители, – вспоминает наша героиня. – Сейчас я подала все документы на оформление статуса «социальный предприниматель», чтобы получить ещё больше мер поддержки. Спасибо региону за такую возможность!

Яркие и успешные

Всё это – не просто красивые истории успеха. За каждым таким бизнесом – рабочие места, налоги, вклад в стабильное развитие Ленинградской области. Как отметил на встрече Александр Дрозденко, сегодня уже 40% руководителей малых и средних предприятий составляют бизнес-леди. А среди социальных предприятий эта цифра достигает 90%.

– Зачастую женщины идут в социальное предпринимательство, когда сами сталкиваются с проблемами. Например, молодую маму не устраивает качество образования или её ребёнку не хватило места в детском садике. И тогда она открывает свой частный детский сад, – рассказал Александр Юрьевич. – Государство поддерживает такие инициативы. Напомню, что Президент Российской Федерации объявил этот год Годом семьи и запустил новый национальный проект «Семья», где предусмотрено также вовлечение женщин в бизнес, предпринимательство.

Глава региона пообещал и дальше дорабатывать меры поддержки «женского бизнеса». Для этого в Дом правительства и пригласили 16 активных и успешных женщин из разных районов Ленобласти. Каждая гостья не только получила цветы и поздравления с 8 марта, но и смогла рассказать губернатору о специфике ведения бизнеса в наше непростое время.

– Нам нужно актуализировать формы господдержки. Мы их каждый год меняем, совершенствуем, но я знаю, что всё равно есть проблемы. Поэтому такие встречи в праздничный период — не столько про цветы, сколько про возможность пообщаться, – отметил губернатор.

Импортозамещение и помощь фронту

Мы же продолжим знакомиться с этими яркими и успешными женщинами. Наталья Армеева из Мурино, например, внедряла импортозамещение в лёгкой промышленности ещё до того, как это стало общим местом. С 2011 года она представляла в России польскую компанию – производителя импортного текстиля для окон. В какой-то момент женщина предложила руководству идею запуска своего производства в Ленобласти. Работа предприятия быстро пошла в гору, и в 2021 году Franc Gardiner вышло из-под крыла европейцев. Сегодня опыт Натальи может быть полезен многим компаниям, которые противостоят антироссийским санкциям.

– Мне очень помогли во всеволожском Центре поддержки предпринимательства. Мы пользовались всеми видами помощи – от лизинга и модернизации оборудования до участия в выставках. В прошлом году, например, вместе с Центром поддержки экспорта мы выезжали в Казахстан, где у нас случился первый экспортный контракт. Сейчас готовимся к поездке в Азербайджан, – делится успехами Наталья.

А Елизавета Черновол – яркий пример успешной женщины в сфере высоких технологий. Её с мужем научно-производственный комплекс «АРТ Стомус» выпускает современные медицинские имплантаты. В первую очередь – для стоматологической отрасли. Новые разработки, клиническая апробация, связь с университетами – всё это лежит на хрупких плечах Елизаветы. Одна из её разработок, зубной титановый имплантат А2, позволила заместить дорогостоящие импортные технологии замены утраченных зубов. Елизавета увлечённо рассказывает о том, как этот миниатюрный кусочек титана обеспечивает сцепку с костной тканью, – заслушаешься!

– За 9 месяцев производства наш имплантат подарил новые улыбки 15 000 пациентов, – отмечает женщина. – Наше производство находится полностью в Ленобласти, а поставки идут по всей России от Калининграда до Владивостока. Такой вот медицинский бренд 47 региона!

Ну а Никита, муж Лизы, совмещает работу с активной помощью нашим защитникам в зоне спецоперации. Его знакомства и опыт работы с инженерами позволили разработать экспериментальную партию дронов, которая была направлена в зону боевых действий.

Поддержка бизнеса

По итогам встречи губернатор Александр Дрозденко выразил намерение и дальше поддерживать женский бизнес и социальное предпринимательство. Глава региона напомнил, что только за прошедший год в Ленинградской области было выдано 107 грантов соцпредприятиям на общую сумму 51,3 млн рублей и 99 грантов для молодых предпринимателей на 46,4 млн рублей.

В 2024 году такая форма финансовой поддержки сохранится, и уже сегодня 48 молодых предпринимателей успешно защитили свои бизнес-проекты, получив в качестве поддержки более 22 млн рублей.

В регионе проводятся различные стимулирующие мероприятия, которые помогают женщинам сделать свои первые шаги в бизнесе. Яркий пример – проект «Мама-предприниматель», который реализуется с 2017 года. В нём участвуют жительницы Ленобласти в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, только планирующие открыть своё дело, и те дамы, которые занимаются бизнесом не более года.

А с 2021 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» одной из востребованных мер поддержки является предоставление грантов социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет включительно.

Узнать подробнее о мерах поддержки женского социального бизнеса в Ленинградской области можно на портале social.lenobl.ru.

Александра Родионова

Фото автора и пресс-службы правительства ЛО

Цифра

Более 40% предпринимателей в Ленобласти – женщины