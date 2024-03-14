В Ленобласти растет число социальных предприятий

Региональный слет стал традиционным мероприятием в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Мы знаем каждого из вас — каждого из 452 социальных предприятий Ленинградской области. Достойная цифра по итогам 2023 года, и хороший рост — на 145 субъектов к уровню 2022 года. Но еще не все предприниматели, осуществляющие деятельность в социальной сфере, получили статус социального предприятия. В этом году мы намерены увеличить количество социальных предприятий и усовершенствовать нашу работу в регионе. Частные детские сады, спортивные секции для детей, поставщики социальных услуг — власть готова поддерживать любые начинания в этой сфере, через программы, через отдельные меры. Мы видим, где есть сложности, и готовы помогать их решать», — обратилась к участникам Слета председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

На пленарном заседании обсудили роль социальных предпринимателей в социальной защите населения; формирование системы наставничества для социальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере частных детских садов; реализацию проекта виртуальной карты жителя Ленинградской области и другие важные вопросы.

Проведены мастер-класс по дизайн-мышлению, командная работа по оценке мер поддержки социального предпринимательства в Ленинградской области, а также круглые столы. На специальных мастер-классах и дискуссионных площадках опытные бизнесмены рассказали об успешных методах развития своих компаний. Их идеи не только приносят прибыль, но также способствуют улучшению качества жизни в обществе.

Предприниматели, осуществляющие деятельность по уходу и присмотру, лицензированные детские сады и организации, ведущие коррекционно-воспитательную работу с детьми дошкольного возраста, присоединились к круглому столу «Формирование системы наставничества». Влияние социального предпринимательства на развитие института семьи обсудили за круглым столом «Семья и социальное предпринимательство».