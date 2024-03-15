Удвоенную надбавку за классное руководство и кураторство получат свыше 565 тысяч педагогов по всей стране
С 5 до 10 тыс. рублей будет увеличен размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. человек. Изменения вступили в силу уже 1 марта. Об этом доложили Президенту на совещании с правительством.
Напомним, соответствующее поручение глава государства дал в ходе послания Федеральному собранию. Президент также поднял вопрос модернизации и строительства объектов образования. Так, до 2030 года планируется построить 150 школ и 110 детских садов.
В Ленинградской области в этом году построят 5 объектов образования: школы в Новом Оккервиле и Новом Девяткино и детские сады во Всеволожске, Буграх и Агалатово. Кроме того, запланировано открытие 72 «Точек роста», 2 кванториумов, 39 компьютерных классов, 1 IT-куба, 14 спортивных залов и других объектов.
«Предлагаю в мае текущего года провести совместное заседание с участием глав регионов, где, думаю, будет уместно обсудить, как предстоит решать поставленные задачи, что называется, на земле», — сказал Президент.
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