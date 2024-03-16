Явка избирателей в Ленобласти близка к 50 %

По состоянию на 15 часов 16 марта в выборах Президента России приняли участие 48,89% избирателей Ленинградской области (657 тысяч 889 человек).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе со старшей дочерью проголосовали на избирательном участке в деревне Лупполово.

«Вчера все шло у нас спокойно, без эксцессов, абсолютно дружелюбно. Надеюсь, что и сегодня, и завтра будет так же. Для нас очень важно, для ленинградцев, что эта возможность каждому жителю региона определить не только судьбу России, мы действительно определяем, какой будет Россия на ближайшие шесть лет. Те, кто приходят на выборы, те, кто голосуют, они голосуют и за свое будущее, за будущее страны», — рассказал Александр Дрозденко.

Напомним, что численность избирателей в Ленобласти — 1 миллион 421 тысяч 905 человек. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать можно в любой из этих дней с 8 до 20 часов.