Мошенники в Телеграм

При работе с пользователями мошенники стараются, в первую очередь, завлечь яркой тематической рекламой, эта реклама размещается в популярных телеграмм-каналах, чтобы пользователь обратил внимание и обязательно перешел по ссылке. Тематика рекламы зависит от целевой аудитории – ставки на спорт, инвестиции, доступ к закрытым каналам, полное списание долгов, взрослый контент и т. д.

Распознать подобные схемы достаточно просто – предлагаются такие «подарки» или бонусы, которые ну никак не могут быть реальностью. Например, о зачислении всем пользователям по 350 тысяч рублей. Любители спорта могут наткнуться на рекламу «договорных» матчей. Нужно понимать, что никто никому никогда не зачислит просто так ни 350 тысяч рублей, ни просто 350 рублей.

А действительно уникальная инсайдерская информация о спорте или инвестициях никогда не будет рекламироваться таким образом на широкую аудиторию.

Но ведь не зря говорят – чем чудовищнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Это объясняет постоянно растущее количество пострадавших от действий мошенников.

Сомнительный пост обязательно содержит в себе ссылки для перехода на другой Телеграм-канал или в Телеграм-бот, а в дальнейшем – ссылку на переход на сайты в браузере. После перехода по ссылке могут быть различные дальнейшие сценарии: может произойти установка на устройство вредоносных программ, которые могут украсть ваши личные данные, данные карт, предоставить доступ в банковские приложения мошенникам, может быть предложено купить какие-либо услуги или добровольно перевести деньги за очень «ценную» информацию.

Владельцы Телеграм-каналов также могут стать жертвами мошенников – у них могут «угнать» канал. Часто мошенники скрываются под видом рекламодателей и предлагают невероятные деньги за размещение рекламных постов. После перехода по ссылкам вместо заработка за рекламу владелец канала теряет доступ к своему каналу.

Юридически защитить себя в данном случае будет крайне трудно, поскольку мошенники действуют анонимно либо из-за рубежа.