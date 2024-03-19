В Ленинградских школах пройдет родительское собрание, посвященное профориентации

Всероссийское родительское собрание пройдет в каждом классе, где реализуется профминимум. На этом мероприятии эксперты ответят на популярные вопросы о том, как помочь подросткам в профессиональном самоопределении, в том числе благодаря государственной программе в этой сфере.

«Выбор своего профессионального пути, образования, профессии и места работы является одним из самых важных решений каждого человека. И ведущую роль в этом выборе играют родители. Открытый разговор с родителями школьников со всей страны позволит еще раз подчеркнуть важность профессиональной ориентации и выбора профессионального будущего для детей. Особенно эта тема актуальна сейчас, когда в школах создаются профильные предпрофессиональные классы, и у детей есть возможность найти свое призвание уже со средней школы», – отметил Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

Собрание будет состоять из тематических блоков, на котором родителям расскажут о целях Единой модели профориентации и курсе «Россия — мои горизонты», роли родителей в формировании готовности к профессиональному самоопределению обучающихся, а также региональных возможностях развития образовательно-профессиональной траектории.

Также участникам собрания будут представлены первые результаты профориентационной работы в конкретном классе. Педагоги расскажут о том, какие склонности, способности и интересы есть у ребят, как возможно развить или направить интересы ребят на знакомство и погружение в приоритетные для страны отрасли и востребованные профессии. Также педагоги соберут обратную связь от родителей и расскажут о каналах коммуникации, где можно следить за новостями.

Всероссийское родительское собрание проводится в рамках единой модели профориентации «Россия – мои горизонты», внедренной с 1 сентября 2023 г. в российских школах, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Федеральным оператором профориентационного минимума и проекта по ранней профориентации «Билет в будущее» является Фонд Гуманитарных Проектов.

Курс для учащихся 6-11 классов представляет собой инициативу Минпросвещения России, целью которой является ознакомление школьников с разнообразными профессиональными направлениями и возможностями на рынке труда, а также помогают ученикам определиться с будущей профессией, учитывая их интересы, способности и потребности рынка труда.