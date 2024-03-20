4 кредита – и всё для мошенников

12 марта в Коммунарский отдел полиции обратился 62-летний житель Лукашей, работающий сторожем. Десять дней назад ему поступил телефонный звонок с мобильного номера. Звонивший представился сотрудником Центрального банка России и сообщил, что на его имя неизвестный злоумышленник оформил кредит в банке «Россия» и пытается его обналичить. С целью предотвращения данных операций необходимо следовать инструкциям. Что и сделал потерпевший.

Действуя по указанию звонившего, сторож оформил потребительский кредит на четверть миллиона и перевел все деньги через терминал в торговом комплексе на Пушкинском шоссе на номер счета, указанный преступником. Далее в другом банке он оформил кредитную карту, с которой снял 120 тысяч рублей и перевел на другой банковский счет через терминал «Газпромбанка».

На следующий день гражданин отправился в третий банк, взял в кредит 90 тысяч рублей и перевел их на номер счета преступников. Этого им показалось мало, и мужчину отправили за четвертым кредитом, который он безропотно взял в Сбербанке на Красной улице в Гатчине – 110 тысяч рублей. Там же через терминал перевел деньги мошенникам.

В результате потерпевший понес материальный ущерб на сумму 570 рублей и, осознав случившееся, отправился в полицию. Почему банки столь охотно раздают кредиты без обеспечения лицам предпенсионного возраста с зарплатой сторожа – осталось за скобками.

15 марта в Сиверский отдел поступило заявление от 46-летнего жителя поселка Сиверский. Ему позвонил мошенник, представился А.С. Макеевым и рассказал, что на его имя мошенники пытались оформить кредит. Бдительные товарищи пресекли попытку мошеннических действий, но необходимо оформить новые кредиты и положить их на безопасный счет. Где здесь логика, хотя бы женская – в этих мужских разговорах?

В течение трех дней потерпевший взял четыре кредита в разных банках, и все это время ему названивали неизвестные лица, представляющиеся сотрудниками «Госуслуг», и давали указания по взятию и переводам денежных средств на некие счета. В итоге ущерб, который понес доверчивый гражданин, составил 1 млн 220 тысяч рублей.

15 марта в полицию обратился пенсионер из Семрино. Ему позвонили от имени сотрудника «МТС» и сказали, что срок обслуживания заканчивается и для продления надо продиктовать код из СМС, что он и сделал. Далее позвонила женщина, представилась сотрудницей «Госуслуг» и сказала, что вскрыт его личный кабинет. Далее перевели звонок на сотрудника Центробанка, который рассказал, что неизвестные злоумышленники пытаются оформить кредит, для предотвращения чего необходимо самостоятельно взять кредит и перевести на безопасный счет.

Потерпевший взял полмиллиона и через приложение «Мир Pay» перевел на чужой счет.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.