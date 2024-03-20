Более 40% голосов: «Единая Россия» внесла весомый вклад в победу Владимира Путина

«В достижении победы нашего Президента не могу не отметить весомый вклад «Единой России». На старте избирательной кампании мы ставили своей задачей привести на избирательные участки и через дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов наших избирателей. Под эту задачу мы настроили все наши партийные проекты, мероприятия по народной программе, работу с нашим активом и сторонниками. Задача выполнена. Явка партийных сторонников на президентских выборах составила 31,2 миллиона человек» – сообщил секретарь Генсовета.

Он отдельно отметил работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Оно проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.

Андрей Турчак подчеркнул – от общего количества голосов, отданных за Владимира Путина по всей стране, вклад «Единой России» составляет 41%.

«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата - 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», – сказал секретарь Генсовета.

Результаты были достигнуты на фоне колоссального внешнего давления, попыток сорвать выборы как внутри, так и за пределами страны, запугать жителей приграничных территорий.

«Показательна реакция на это жителей Белгородчины, Брянщины, Курской, Воронежской областей, наших новых регионов. Несмотря на то, что процесс голосования сопровождался обстрелами, провокациями со стороны противника, во всех этих регионах и явка, и результат нашего лидера – выше среднероссийских», – отметил Андрей Турчак.

Также он напомнил, что «Единая Россия» сыграла ключевую роль и на старте кампании.

«Мы активно принимали участие в сборе подписей за выдвижение нашего кандидата. Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами», – пояснил Андрей Турчак.

Секретарь Ленинградского областного регионального отделения Партии, Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил рекордно высокий уровень доверия и поддержки среди населения региона.

«Ленинградцы проголосовали. Дружно, с хорошим настроением. Голосовали за образование детей, за достойную жизнь стариков, за сильную экономику, за мир и победу, без которой мира не достичь. Голосовали за великую Россию, за нашу любимую Родину.

Выборы Президента России в Ленинградской области прошли очень спокойно, я бы даже сказал празднично, дружно, по-семейному. Явка в Ленинградской области – одна из самых высоких по Северо-Западному Федеральному округу, она составила 80,63%. Это самый высокий показатель за всю историю выборов в регионе. И что очень важно – у нас практически нет замечаний, ни от наблюдателей, ни от общественных организаций, ни от партий, которые участвовали в выборах, ни от представителей кандидатов. На участках царила очень добрая атмосфера.

Отдельно хочется отметить, что в выборах активное участие принимали депутаты Законодательного собрания, муниципальные депутаты, а также активисты и сторонники «Единой России». Приходили семьями, с детьми и с внуками. Сторонники партии также работали волонтерами на избирательных участках, помогали маломобильным гражданам.

Спасибо всем, кто в эти три дня пришел на избирательные участки. Ни для кого не секрет, что нам пытались помешать. Те, кому не нужна сильная Россия. Но мы ответили – своим единством, сплоченностью – как принято у нас в ленинградской семье», – подчеркнул Александр Дрозденко.

На заседании Генсовета также дан старт предварительному голосованию «Единой России». Оно пройдёт с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью состоятся выборы разного уровня. Приём заявок на участие стартует с 26 марта.