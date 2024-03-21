Олег Баканов: «Тренером интересно работать!»

Олег Дмитриевич вырастил несколько поколений легкоатлетов в Гатчине, и в числе его учеников – мастера спорта России, члены юношеской и юниорской сборной страны, победители и призеры всероссийских и международных соревнований. Методика подготовки юных спортсменов-легкоатлетов, применяемая Олегом Бакановым, позволяет готовить детей на всех уровнях – от юношеских разрядов до мастеров спорта. За многолетний педагогический труд и большую работу по воспитанию подрастающего поколения Олег Дмитриевич удостоен многих наград на уровне региона, в 2024 году ему было присвоено звание «Почетный работник физической культуры и спорта Ленинградской области».

В чем секрет тренерского мастерства, зачем детям соревнования, и почему, несмотря на все достижения, он считает себя не совсем реализованным как спортсмен, Олег Баканов рассказал накануне своего юбилея.

- Начинал я не с легкой атлетики, а с футбола. Классе в четвертом мы с ребятами играли за детскую футбольную команду «Гатчинсельмаш». Собирались после уроков, брали мячи и к концу рабочего дня шли к воротам завода. Выходил зам. начальника цеха Виктор Павлович Филиппов и вел нас на любую свободную поляну – на Пять дорог в Орловой роще, на школьный стадион – и учил обращаться с мячом. У меня даже грамота есть – мы заняли третье место на Первенстве города.

- Почему перешли в легкую атлетику?

- Это было спонтанно, и легкой атлетике предшествовала гимнастика. Вообще, мы хотели заниматься всем и пробовали себя всюду. Вместе с приятелем мы занялись музыкой: играли в Доме культуры – он на баяне, я на аккордеоне, а в клубе «Гатчинсельмаша» мы оба играли на балалайках. Потом ходили в танцевальный кружок – в общем, искали, куда бы приложить энергию. Но с музыкой и танцами не сложилось. И мы решили пойти на легкую атлетику. Тренировки тогда проходили в кирхе, но мы перепутали день и попали на спортивную гимнастику, которой в то время в Гатчине занимались не только девочки, но и мальчики. Так я стал тренироваться у Германа Степановича Шалагинова – он приезжал в Гатчину из Ленинграда, чтобы заниматься с ребятами в спортшколе.

- Вас сразу взяли?

- На гимнастику брали не всех, но мы были «уличные» и достаточно сильные, физически развитые. Помню, во время проверки надо было на брусьях удержать «уголок», а тренер считал. Я удержал до двадцати одного. Он сказал: «Вот это новичок!». Потом начались тренировки, растяжки, и дело пошло, но тренер заметил у меня некий дефект шейного отдела позвоночника и предупредил, что при больших нагрузках могут возникнуть осложнения – надо поискать другой вид спорта. Так что через полгода с гимнастикой пришлось расстаться.

Я учился в Гатчинской школе № 9, и наш преподаватель физкультуры Николай Николаевич Волков был одновременно и тренером по легкой атлетике. Он приглашал в спортшколу многих. В пятом классе дошла очередь и до меня. Тренировались там же, в кирхе и еще зимой в танцпавильоне у дворца. Очень много тренировочного времени проводили в парке, стали ездить на различные областные соревнования. В Лужском районе в поселке Скреблово у нас был спортивный лагерь: мы жили в деревянной школе по двадцать человек в одном классе, занимались на старом пришкольном стадионе и были всецело поглощены легкой атлетикой. Жили очень дружно.

В 1965 году отделение легкой атлетики из кирхи перебазировалось на первый этаж дома № 8 на ул. Киргетова, где и находится до сих пор (тогда этот зал показался нам раем). И сегодня я преподаю в том же спортзале, в котором занимался сам.

- У вас было много серьезных юношеских достижений…

- Они пришли уже по окончании школы. В десятиборье был победителем и призером всесоюзных соревнований, официальных Первенств РСФСР, СССР, в юниорском возрасте был включен в сборную команду СССР. Легкая атлетика – это, как говорят, бег, прыжки и метания. Десятиборье – десять видов. В первый день – бег 100 метров, прыжок в длину, толкание ядра, прыжок в высоту, бег на 400 метров. Во второй день – бег 110 м с барьерами, метание диска, прыжок с шестом, метание копья и в конце – бег 1500 метров. Строго в таком порядке. Волков учил нас всем дисциплинам легкой атлетики, и тройному прыжку и даже метанию молота.

В 1974 году я выполнил норматив мастера спорта в десятиборье и перешел на прыжок с шестом, для многоборья роста не хватало. Шест у меня получался лучше всего, хотя были предложения заняться бегом на 400 метров с барьерами. В шесте мне удалось даже выиграть полуфинал Кубка СССР с результатом 5 метров 20 см. Тогда мировой рекорд был 5 м 65 см.

- Где вы научились прыгать?

- Вот здесь, в нашем зале! Нам сварили трехметровые стойки для прыжков с шестом, мы сами их покрасили, а когда этой высоты перестало хватать, мы подставляли табуретки.

- А высоты потолка для прыжков с шестом хватает?

- Для прыжков – нет. Потолок у нас 4 метра 60 см. Мальчишки в качестве упражнения достают его ногами с двух, четырех шагов разбега. Агеев, Кобелев, Щербаков, Минаев – члены сборной команды России – имеют в своем активе прыжки выше 5 метров 50 см. Они тоже тренировались здесь и два-три раза в неделю ездили в Петербург на Зимний стадион, где могли поднимать планку без ограничения высоты.

- Вы окончили Ленинградский институт авиаприборостроения и даже поработали инженером. Почему все равно выбрали легкую атлетику и тренерскую работу?

- Да, работал на заводе, но в определенный момент понял: не мое. И не жалею, что поменял профессию. …Когда я уже учился в ЛИАПе, к нам в Гатчину в спортшколу приехал тренер из Ленинграда Николай Савельевич Костенко – он решил привлечь областных ребят к тренировкам. И наш Николай Николаевич Волков мне сказал: «Ну, езжай на «Динамо», посмотри, как там…». И я после учебы в институте поехал на стадион «Динамо» и увидел там огромный зал «со всеми удобствами» для тренировок. И я стал тренироваться там. Сейчас думаю: как сил хватало? С утра на электричке на 7:25 на учебу, после трех-четырех пар – метро, трамвай, тренировка, потом обратно – трамвай, метро, электричка. Но прогресс был постоянный. В дальнейшем я попал в общество «Зенит», школу Виктора Ильича Алексеева, так судьба распорядилась. Встреча с заслуженным тренером СССР Ванадием Яковлевичем Розенфельдом во многом перевернула взгляд на тренировочный процесс в легкой атлетике.

- Почему вы не пошли в большой спорт?

- Я думаю, что как спортсмен я немножко нереализованный человек. Рост маловат, сейчас вижу – тренироваться надо было более профессионально. Не сложилось…

- Сколько лет вы посвятили преподаванию?

- Официально я на тренерской работе с 1981 года, неофициально – с 1976-го, когда работать в спортивную школу пришла моя будущая супруга Лариса Григорьевна. Она окончила институт им. П.Ф. Лесгафта с красным дипломом, была ленинским стипендиатом. Ей предлагали аспирантуру, но она приняла предложение Татьяны Николаевны Слуцкой и выбрала другое – тренировать детей в Гатчинской спортивной школе. И меня убедила отнести документы в институт физкультуры – порвать с легкой атлетикой я уже не мог.

- Олег Дмитриевич, у вас колоссальный опыт тренерской работы: дети сильно изменились за это время?

- Конечно. Вся жизнь вокруг меняется. А дети катастрофически изменились физически. Насколько мы были сильные, физически развитые, настолько нынешнее поколение в большинстве своем слабо. Но удивляет, что многие и не стремятся быть сильными. Убеждать приходится много. А на пьедестал хочется всем. Все хотят медалей, грамот и кубков. А иногда скажешь пацану: «Смотри, девчонка подтягивается семь раз, а ты только два!». «Ну и что?» – в ответ. Раньше можно было сыграть на мальчишечьем самолюбии, теперь с этим проблема.

- Много сейчас желающих заниматься легкой атлетикой?

- Детей набрать не так просто. Смотрим на соревнованиях, даже на улице иногда – кого бы можно было пригласить тренироваться. У нас ведь еще и возрастное ограничение – с девяти лет. А гимнастов и акробатов берут с детского сада. Футбол – и говорить нечего. Так что к нам – в последнюю очередь и часто немножко не те. А ребята, склонные к легкой атлетике, как правило, уже в других видах спорта.

- Кто же склонен к легкой атлетике?

- Легкая атлетика – это бег. Ребенок должен быть по жизни бегучий. Не обязательно худой – главное, подвижный. Бывает, из маленьких толстячков вырастают высокие красивые ребята. Недавно встретил своего ученика – он был маленький, щупленький, а теперь стоит передо мной красавец – метр девяносто. Вообще, легкая атлетика всех терпит. Был бы характер спортивный.

- Насколько это безопасный вид спорта?

- Многие путают спорт с уроками физкультуры. В настоящее время даже к детской легкой атлетике тоже надо готовить. Начинаем с гимнастики, акробатики, простых беговых упражнений. Всему надо учить, тогда и травм не будет. Это же не сразу – бери шест, давай прыгать. Высота хвата на шесте зависит не от того, сколько ты хочешь, а от того, сколько ты можешь. А так как дети сейчас на улице не гуляют, в подвижные игры не играют, дворовым спортом не занимаются, физически они не развиты. Так что процесс очень постепенный.

- Есть необучаемые?

- Сейчас появляются. Больше оттого, что не хотят. У детей нет мотивации. Мама приводит ребенка в секцию и сразу спрашивает: можно ходить только два раза в неделю? Можно не ездить на соревнования? Некоторые идут на легкую атлетику, потому что в школе нет нормальных уроков физкультуры. И у ребенка уже заведомо нет стимула – если не надо соревноваться, то и стремиться не к чему. Обычно дети начинают стараться, когда у них что-то получается. Если преодолеть инертность, будет результат.

Мои первые ученики с восторгом вспоминают, как мы в свое время ездили на соревнования. Пришли в зал, взяли шесты, сели в электричку, доехали до Варшавского вокзала, сели на трамвай, доехали до Невского, пересели на другой трамвай, доехали до Политехнической – посоревновались и вернулись назад тем же многоходовым путем. Это было нормально, и никто не жаловался. Не было просто другого способа добраться, а соревноваться хотели все.

- После реконструкции стадиона «Спартак» перед гатчинскими легкоатлетами открываются новые перспективы?

- Да, огромное спасибо руководству города. Уже завезено новое оборудование для легкой атлетики. Теперь на стадионе будет сектор для прыжков с шестом, сектора для прыжков в высоту, в длину, все для бега и барьерного бега. Я когда это увидел, подумал: «Нам бы такое великолепие тридцать-сорок лет назад…». Но стадион – летом. Зимой и осенью – а это девять месяцев в году – не хватает легкоатлетического манежа. Хочу заметить, что ни одно спортивное сооружение не сравнится по количеству мероприятий, которые можно проводить в таком манеже. Он универсален. Помимо соревнований по легкой атлетике, там и борцы могут постелить свои ковры, и боксеры установить ринги, и нормы ГТО можно сдавать постоянно. Проверено и подтверждено Зимним стадионом в Санкт-Петербурге.

- Первооснова легкой атлетики – бег, и бегом как таковым увлекаются многие. Это полезно?

- Абсолютно уверен – да. Бег трусцой полезен всем. В свое время Волков настоятельно требовал бегать кроссы. Мы с приятелем попробовали, и я втянулся, стал бегать постоянно, благо парк позволял. И в четырнадцать лет на медосмотре в диспансере мне врач сказал: «Вот теперь ты практически спортсмен!». Сердце надо укреплять – кроссовым, легким бегом, контролируя пульс.

- Вы сами сейчас спортом занимаетесь? Ребятам показываете лично, как надо выполнять упражнение?

- Я делаю утреннюю зарядку – иногда минут на тридцать. Бывает, играю с ребятами. А на тренировках только объясняю. В институте преподаватель как-то нам сказал: «Никогда не показывайте детям, как бежать или прыгать». Я удивился: «Почему? Я мастер спорта, я могу показать!». «Потому что дети будут учить ваши ошибки». Я объясняю, как правильно, какие должны быть движения, ощущения. Все достигается методом упражнений.

- Олег Дмитриевич, вы не устали от преподавательской работы в детской спортшколе за столько лет?

- Знаете, тренером интересно работать на любом уровне. С взрослыми спортсменами – интересно. Но когда попадается талантливый ребенок, который на твоих глазах растет и совершенствуется, это особая награда тренеру и отдельный интерес – с нуля растить будущего спорт-смена, может быть, чемпиона, и радоваться его успехам больше, чем своим.

Беседовала Екатерина Дзюба