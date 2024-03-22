Поддержка самозанятых — от идеи к продвижению

Для тех, кто реализует свои товары и услуги физическим лицам установлена ставка налога в размере 4% от дохода, при продажах индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам налоговая ставка составит 6%. Все это объясняет большие темпы роста числа самозанятых граждан в Ленинградской области. А главное – у них есть возможность работать легально и получать поддержку, которая стала доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

Самозанятым гражданам предлагается целый комплекс мер государственной поддержки, включающий финансовую, информационную, консультационную, образовательную помощь. Они могут участвовать в госзакупках, представлять свои товары и услуги на выставках, ярмарках и на маркетплейсах, стать участниками фестивалей и других крупных мероприятий в регионе.

Образовательные программы для самозанятых граждан, в том числе для тех, кто только задумывается о запуске своего бизнеса, проводятся в каждом районе Ленинградской области. Эти программы предоставляют участникам информацию о том, как найти идею для бизнеса, создать портрет целевого клиента, разработать маркетинговую стратегию для бизнеса и продукта, оценить потенциальную прибыльность и многое другое.

Кроме того, самозанятым региона предоставляется бесплатная возможность использовать рабочие места в коворкинге Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области, а также бесплатная услуга по созданию нового сайта или профиля в социальных сетях. Специалисты Фонда помогают самозанятым создавать контент и размещать его на площадках продаж.

Консультации профессиональных экспертов предоставляются бесплатно в формате очных встреч или онлайн. Индивидуальные консультации по вопросам регистрации, ведения и развития своей деятельности предоставляют не только в центре «Мой бизнес» Ленинградской области, но и в муниципальных организациях поддержки предпринимательства, которые действуют практически во всех районах и городском округе Ленинградской области.

Вся информация об обучении и мероприятиях размещена на сайте 813.ru